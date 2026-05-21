Sunny Hostin respalda el llamado de la NAACP para que los atletas negros boicoteen las universidades públicas por la redistribución de distritos

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El copresentador de “The View”, Sunny Hostin, expresó el miércoles su apoyo a que la NAACP inste a los atletas y familias negros a boicotear las universidades públicas en estados que supuestamente están debilitando la representación negra.

Hostin y el panel del programa de entrevistas diurno de ABC discutieron la campaña “Out of Bounds” después de que la organización la anunciara el martes. Aunque Hostin reconoció que los atletas universitarios estarían sacrificando oportunidades, sugirió que hacerlo podría impulsar un cambio político.

“Creo que tiene que haber una estrategia”, dijo Hostin. “Quiero decir, ya sabes, los atletas han estado involucrados en protestas y política durante mucho tiempo”.

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Ella continuó: “Recuerden los Juegos Olímpicos y estaban John Carlos y Muhammad Ali, pero estos eran atletas que ya estaban establecidos. Estos atletas universitarios pueden recibir una educación gratuita. Ahora pueden ganar dinero gracias a la NIL, así que creo que es pedir mucho. Pero creo que es daño económico y el daño económico ha sido durante mucho tiempo una herramienta muy eficaz en el movimiento de derechos civiles”.

La campaña se dirige principalmente a escuelas de la SEC y ACC en estados como Tennessee, Luisiana, Alabama, Florida, Mississippi, Carolina del Sur, Texas y Georgia para hacer frente a la decisión de la Corte Suprema. Fallo Luisiana contra Callais sobre distritos electorales basados ​​en la raza.

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Hostin añadió que este boicot sólo incluiría a 13 escuelas y que los mejores atletas “tendrían muchas otras opciones”.

“Y sugeriría que si piensas en Ole Miss, creo que había un corredor…. Su nombre era Kylin Hill. Jugó en Ole Miss. Ya sabes, Ole Miss genera mucho dinero. Prometió no jugar a menos que el estado cambiara la bandera confederada. La bandera confederada bajó meses después. Porque los deportes universitarios generan mucho dinero”, dijo Hostin.

Fox News Digital contactó a la NAACP para solicitar comentarios.

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Los compañeros coanfitriones de Hostin se mostraron más reacios a apoyar la idea, aunque Joy Behar comentó que “son los jóvenes los que cambian el mundo” en términos de resistencia potencial.

Alyssa Farah Griffin calificó la campaña como “muy buena idea”, pero consideró que imponía “demasiada responsabilidad a los jóvenes que no crearon el problema” de la redistribución de distritos. Whoopi Goldberg admitió que no creía que la campaña fuera “la mejor manera” de lograr el cambio.

“Creo que realmente será una cuestión de caso por caso porque no sé de cuántas escuelas estamos hablando. No sé de cuántos atletas estamos hablando y no sé si esta es la mejor manera. Puede ser parte de un panorama más amplio, pero no sé si esta es la única manera de hacerlo”, dijo Goldberg.

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Los miembros del grupo negro del Congreso, incluido el líder de la minoría Hakeem Jeffries, apoyaron el boicot el martes.