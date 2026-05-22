Fever recibe una advertencia de la liga por el informe de lesiones de Caitlin Clark

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La WNBA advirtió a las Indiana Fever el jueves por no informar el estado de la lesión de Caitlin Clark antes de que fuera eliminada tardíamente antes de su partido contra el Portland Fire.

The Fever reveló la lesión de Clark dos horas antes del inicio del partido el miércoles. Ella no figuraba en el informe de lesiones del equipo el día anterior cuando no practicó.

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La liga exige que los equipos incluyan en un informe a los jugadores lesionados antes de las 5 pm la noche anterior al partido. Si el estado de un jugador cambia durante la noche o temprano en el día, se espera que el equipo actualice el informe de lesiones. El percance provocó la advertencia, dijo la liga a Associated Press.

Clark figura como probable para el partido en casa de los Fever contra los Golden State Valkyries

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La temporada 2025 de la superestrella se vio empañada por múltiples lesiones. Sufrió uno antes del receso del Juego de Estrellas y luego otro mientras se rehabilitaba.

Ella habló sobre un problema de espalda persistente esta temporada. Ella dijo después de la derrota inicial del equipo que su espalda “se desalinea bastante rápido”.

Clark ha vuelto a estar en la cima de su juego desde que regresó a la cancha.

Está promediando 24,3 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes en los primeros cuatro partidos que ha jugado.

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En la victoria contra las Seattle Storm, anotó 21 puntos, repartió 10 asistencias y atrapó siete rebotes.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.