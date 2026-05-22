NASCAR pierde a uno de sus mayores villanos y estrellas más brillantes.

Hay muchas cosas en la vida que no deberían suceder. Los padres no deberían sobrevivir a sus hijos. Las tardes de verano no deberían terminar. Y Kyle Busch no debería dejar la NASCAR de esta manera.

Y sin embargo, aquí estamos.

El jueves por la mañana, surgió la noticia de que Busch estaba en el hospital. Al principio, no parecía ser algo grave. Tal vez la gripe, intoxicación alimentaria o un resfriado muy fuerte. Sea lo que sea, el final de su historia se convirtió en el peor posible: Kyle Busch, un talento generacional, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series y feroz competidor que hacía que ganar pareciera casi rutina en ocasiones, ha fallecido a los 41 años. Es repentino, impactante, inesperado e incomprensible.

Y no es justo.

El estruendoso, desafiante e imposible de ignorar líder de la “Nación Rowdy” ganó su última carrera de NASCAR hace menos de una semana en Dover. Como el Kyle Busch de antaño, era el piloto a vencer, recolectando otro trofeo y sumando un total combinado de 234 victorias en las tres principales series de la NASCAR.

Y ahí es donde quedará. Para siempre.

Los deportes existen como una escapatoria de la vida cotidiana. Ya sea el béisbol en el campo de juego cuando éramos niños, animando a tu equipo en el Super Bowl, o viendo a tu piloto luchar por una victoria en la Daytona 500, los deportes nos permiten alejarnos un poco de las presiones del mundo real. Pero a veces la vida nos recuerda quién realmente manda. Tal vez nuestro equipo pierda. Tal vez nuestro piloto sufra una avería. Tal vez el niño con la pelota tenga que irse a casa.

Kyle Busch nunca ganó una Daytona 500. Ahora nunca lo hará.

Sí, pilotos de NASCAR han fallecido antes. En accidentes de avión. En pistas de carreras. Pero no así. No en una cama de hospital.

Y debemos recordar no solo al piloto, sino también al esposo, al padre de dos niños pequeños, al hombre que por alguna razón inexplicable fue arrebatado de este mundo demasiado pronto.

La noticia golpea como un puñetazo en el pecho para un deporte que pasó más de dos décadas orbitando en torno al talento de Busch, su temperamento y su negativa a ser algo diferente a sí mismo.

Ahora la NASCAR, sus competidores, la industria, los medios y los fanáticos tendrán que procesar la pérdida de uno de los pilotos más talentosos y polarizadores que el deporte haya producido.

Hay muchas cosas en la vida que no deberían suceder. Entre ellas, un domingo de NASCAR donde el nombre de Kyle Busch se menciona en pasado. Este domingo en Charlotte será el primero. Y no hay duda de que será el más difícil.