Predicción: Real Madrid vs Athletic Bilbao – Consejos de apuestas, noticias del equipo, datos clave

Al cerrar la temporada de La Liga de 2025/26 el sábado por la noche, el Real Madrid recibirá al Athletic Bilbao en el Bernabéu.

Real Madrid Comenzando con los anfitriones, mientras que el Real Madrid puede estar cerrando la temporada 2025/26 con un florecimiento nacional, Los Blancos se han encontrado en el centro de una crisis pública esta temporada. Increíblemente, una vez más, terminando este año sin un solo trofeo que mostrar por sus problemas, los gigantes españoles han roto muchos récords no deseados. Con el sensacional regreso de José Mourinho al banquillo del Bernabéu a punto de hacerse oficial en los próximos días, el actual entrenador Álvaro Arbeloa simplemente busca cerrar su triste mandato con una declaración final el fin de semana. Visto por última vez en una ardua batalla mientras lograban una victoria por 1-0 lejos de Sevilla, el Real Madrid ha ganado tres de sus cuatro apariciones anteriores en La Liga. Disfrutando de lo que se ha convertido en su período más fructífero desde que regresaron del parón internacional de marzo, será interesante ver qué tipo de reacción recibe Los Blancos del apoyo del Bernabéu el sábado por la noche.

Noticias del equipo del Real Madrid Aún lidiando con lesiones musculares que pusieron fin a su temporada, el Real Madrid volverá a estar sin el trío de Ferland Mendy, Eder Militao y la joven estrella turca Arda Guler. Del mismo modo, a pesar de que se informa que va por delante del calendario, el internacional brasileño Rodrygo no volverá a jugar hasta la temporada 2026/27 mientras se recupera de una lesión de rodilla a largo plazo.

Recibiendo un regreso completo contra Sevilla el fin de semana pasado después de una disputa pública con Arbeloa, el capitán francés Kylian Mbappé debería mantener su puesto liderando la delantera. A pesar de tener una frustrante primera temporada en Madrid, Trent Alexander-Arnold podría tener un llamado completo el sábado por la noche.

Athletic Bilbao En cuanto a los visitantes, aunque el Athletic Bilbao abrió mayo con una emocionante victoria por 4-2 contra Alavés, parece que fue solo un impulso menor para el equipo en apuros de Ernesto Valverde. Cojeando hacia la línea de meta, los Leones ya han aceptado que se verán obligados a conformarse con un final en la mitad inferior entre la élite de España. Vistos por última vez en sus viajes cayendo en una derrota rutinaria por 2-0 ante Espanyol, el exentrenador del Barcelona ha visto a su equipo registrar solo un punto de sus tres apariciones anteriores en La Liga. De igual manera, sin lograr victorias consecutivas desde febrero, el equipo con sede en el País Vasco también cayó en una derrota rutinaria por 3-0 cuando recibieron al Real Madrid en San Mamés en su enfrentamiento de La Liga de diciembre pasado. Perdiendo cuatro de sus cinco batallas anteriores contra los gigantes españoles, el equipo de Valverde está marcado como un gran contendiente bajo en el partido cuando viajen a la capital.

Noticias del equipo del Athletic Bilbao Mostrando lo que fue una costosa reserva en la primera parte contra Celta Vigo el fin de semana pasado, el defensor veterano Yuri Berchiche se perderá el partido por suspensión aquí. De igual manera, sufriendo una lesión de isquiotibiales a principios de mes, el equipo de Valverde viajará a la capital española el sábado por la noche sin el atacante Nicolás Williams.

Completando un regreso permanente a San Mamés el verano pasado, la ex estrella del Manchester City Aymeric Laporte comenzará en el centro de la defensa del Bilbao aquí. Marcando solo un tercer gol en La Liga de la temporada contra Celta la última vez, el influyente capitán, Iñaki Williams, liderará al Bilbao en el Bernabéu.

Factores clave a considerar del Real Madrid vs Athletic Bilbao

– Cuando el Real Madrid y el Athletic Bilbao se enfrentaron en su enfrentamiento de La Liga de diciembre pasado, Los Blancos se dirigieron a una victoria por 3-0 en San Mamés. – De hecho, el Madrid ha ganado cuatro de sus cinco encuentros anteriores contra los visitantes del sábado. – Ganando tres de sus últimas cuatro apariciones en La Liga, el Madrid está disfrutando de su período más fructífero desde el parón internacional de marzo. – El Athletic Bilbao ha registrado solo un punto en cualquiera de sus tres apariciones consecutivas en La Liga. – Los visitantes del sábado han perdido cinco de sus seis enfrentamientos domésticos anteriores fuera del País Vasco.

Conclusión Aunque el Real Madrid ha sido objeto de una gran cantidad de escrutinio esta temporada al aceptar que cerrarán la temporada 2025/26 sin un solo trofeo que mostrar por sus problemas, los Blancos han ganado tres de sus cuatro apariciones anteriores en La Liga. Simplemente esperando ofrecer un impulso final a su afición en la capital española, el Madrid debería oler una verdadera oportunidad aquí. Conseguido una victoria rutinaria por 3-0 cuando viajaron a San Mamés para su enfrentamiento de La Liga de diciembre pasado, apostamos por un resultado similar aquí.