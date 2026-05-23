Eli Lilly dice que el fármaco para la pérdida de peso de próxima generación supera un ensayo crucial de obesidad.

Eli Lilly dice que su medicamento de última generación pasó con éxito un ensayo crucial en pacientes con obesidad, logrando una pérdida de peso significativa en todas las dosis. Los resultados acercan a Lilly a solicitar la aprobación de la inyección semanal, llamada retatrutida, que funciona de manera diferente a las inyecciones y pastillas existentes de Lilly y Novo Nordisk. También parece ser más efectiva que esas opciones.

La dosis más alta de retatrutida ayudó a los pacientes a perder el 28.3% de su peso, o 70.3 libras en promedio durante 80 semanas, en comparación con el 2.2% con placebo, al evaluar solo a los pacientes que siguieron tomando el medicamento. Aproximadamente el 45% de los 2,500 pacientes en el ensayo de Fase 3 lograron una pérdida de peso del 30% o más, según Lilly.

La dosis más alta también ayudó a los pacientes con un índice de masa corporal de 35 o más que participaron en una extensión del estudio a perder un 30.3% de su peso en promedio durante 104 semanas. Ese umbral de IMC pone a las personas en mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares o diabetes.

Mientras que el medicamento parecía mostrar tasas más altas de ciertos efectos secundarios gastrointestinales, como náuseas y diarrea, especialmente en la dosis más alta, estos fueron consistentes con un ensayo anterior de Fase 3 de retatrutida en pacientes con obesidad y dolor en las articulaciones de la rodilla. Algunos analistas dijeron anteriormente que estos efectos secundarios resaltan la rapidez y efectividad de la pérdida de peso del medicamento.

Una dosis más baja de retatrutida que Lilly probó en el último estudio también se asoció con menos interrupciones debido a efectos secundarios.

Dan Skovronsky, director científico y de productos de Lilly, llamó a la pérdida de peso del 30% un “número increíble de ver”, ya que previamente solo se había asociado con cirugía bariátrica.

“Around 65% of people taking the highest dose of retatrutide also achieved a BMI of less than 30, which falls under the threshold for obesity, at 80 weeks.”Â

Ahead of the results, some analysts said they were expecting to see weight loss higher than that seen with Lilly’s blockbuster weight loss drug Zepbound, which is around 20% to 22%.Â

The data is the third late-stage result to date on retatrutide, which succeeded in a diabetes trial earlier this year and cleared a smaller study on patients with obesity and a type of knee arthritis in December. Lilly is betting big on retatrutide as the next pillar of its obesity portfolio after its injection Zepbound and newly launched pill, Foundayo.Â

In a January note, TD Cowen analysts estimated that retatrutide could rake in sales of $3.8 billion in 2030.Â

Retatrutide is also critical to the drugmaker’s plan to maintain its market share majority over Novo in the booming market for weight loss and diabetes drugs. Some analysts estimate the segment could be worth about $100 billion by the 2030s.Â

— [Nota de Contexto: La empresa farmacéutica Eli Lilly ha anunciado resultados positivos en un ensayo clínico para su medicamento de pérdida de peso.] — [Nota de Fact-Check: La pérdida de peso con la dosis más alta de retatrutide fue del 28.3%, no del 30% como se mencionó en uno de los párrafos anteriores.]

— [Nota de Contexto: Dan Skovronsky, director científico y de productos de Lilly, elogió los resultados del ensayo clínico de retatrutide.] — [Nota de Fact-Check: No se registraron problemas cardíacos ni hepáticos en los datos de seguridad de retatrutide.]

— [Nota de Contexto: Se menciona que algunos analistas esperaban una mayor pérdida de peso con retatrutide en comparación con el medicamento Zepbound de Lilly.] — [Nota de Fact-Check: La empresa farmacéutica Novo Nordisk está trabajando en un medicamento potencialmente competidor de retatrutide.]