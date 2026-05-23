Los hoteles de Los Ángeles siguen esperando un aumento en la demanda del Mundial

Los hoteles de Los Ángeles siguen esperando un aumento en la demanda...

Las habitaciones de hotel en Los Ángeles y otras ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA podrían permanecer vacías, a pesar de las altas expectativas de que el evento deportivo global sería beneficioso para la ciudad.

El torneo de fútbol, que ha vendido más de 5 millones de entradas hasta ahora, históricamente ha provocado un aumento en el turismo internacional y nacional e inyectado un impulso económico a las ciudades anfitrionas.

Este año, sin embargo, el 80% de los hoteles encuestados por la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos dijeron que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales. La asociación hotelera culpa en parte a la FIFA por la desaceleración, afirmando que la organización reservó bloques de habitaciones de hotel que no reflejaban la verdadera demanda.

Los viajes también se ven obstaculizados por el aumento de las tarifas aéreas y los precios del gas debido al conflicto en Irán. Barreras de visa y preocupaciones geopolíticas más amplias están reprimiendo la demanda de viajes internacionales, según el informe.

Con apenas dos meses hasta el inicio, los indicadores sugieren que el impulso económico anticipado podría quedar por debajo de las expectativas, según el informe. El número de entradas vendidas para el torneo aún no se ha traducido en reservas fuertes de hoteles.

En Los Ángeles, donde se jugarán juegos de la Copa Mundial el próximo mes en el estadio SoFi, más del 65% de los hoteles encuestados dijeron que las reservas de habitaciones estaban por debajo de la demanda estimada.

Muchos encuestados dijeron que las reservas estaban incluso por debajo de las de un verano típico.

Los hoteles en Los Ángeles citaron complicaciones de visa y largas distancias desde el lugar como obstáculos para las reservas. Según el informe, FIFA reservó miles de habitaciones en el centro de Los Ángeles que luego canceló.

Antes de todos los torneos de la Copa Mundial, la FIFA pone grandes bloques de habitaciones en espera en diversas propiedades para el personal de la FIFA, los medios de comunicación y otras partes interesadas. A medida que el torneo se acerca, la FIFA ajustará sus planes basándose en la demanda.

Todas las liberaciones de habitaciones se llevaron a cabo de acuerdo con los plazos acordados contractualmente con los socios hoteleros, una práctica estándar para un evento de esta envergadura, dijo un portavoz de la FIFA en un comunicado. A lo largo del proceso de planificación, el equipo de Alojamientos de la FIFA mantuvo discusiones consistentes con los participantes de los hoteles.

El portavoz agregó que la demanda global para la Copa Mundial 2026 es sin precedentes.

La sobreventa de bloques de habitaciones de la FIFA creó una señal artificial de demanda temprana que desde entonces se ha deshecho, según el informe de la asociación hotelera. Muchos hoteles indican que las señales tempranas de reserva exageraron la verdadera demanda.

Alrededor de la mitad de los hoteleros encuestados informaron cancelaciones o liberaciones de bloques de habitaciones previamente reservadas, según el informe.

El precio sorprendente de las entradas de la Copa Mundial de este año también podría estar alejando a los fanáticos, dijo el periodista y autor Simon Kuper, que escribe sobre economía del fútbol. Los valores faciales de las entradas han llegado hasta los $7,875.

Todas las tarifas de entradas en esta Copa Mundial son inconcebibles para las anteriores, dijo Kuper. Es un fenómeno muy nuevo.

La FIFA proyecta unos ingresos entre $11 mil millones y $13 mil millones para el ciclo de cuatro años de la Copa Mundial, que termina cuando lo hace el torneo.

De todas maneras, Los Ángeles espera un gran aumento en el turismo para la Copa Mundial en junio y los Juegos Olímpicos de 2028.

Eso sería bienvenido para una industria que viene de tiempos difíciles.

El año pasado, el gasto de los turistas en Los Ángeles cayó por primera vez desde que comenzó la pandemia, ya que los incendios forestales, las redadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas y las tensiones comerciales desanimaron a la gente a visitar, incluidos los turistas de Canadá que tradicionalmente acuden a Palm Springs y otras ciudades del sur de California durante los meses de invierno.

Las llegadas internacionales aéreas al condado de Los Ángeles cayeron más del 30% entre agosto y noviembre de 2025. En Los Ángeles, las llegadas internacionales actuales son menores que en meses anteriores, aunque el estado vio un aumento del 3% en el año pasado.

El mercado de Los Ángeles enfrenta varios desafíos que están moderando las expectativas de rendimiento hotelero, dijo Ralph Posner, director de comunicaciones de la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos.

El bajo rendimiento hotelero supuesto de Los Ángeles se ve agravado por una combinación única de una sobreventa temprana de la FIFA de bloques creando demanda artificial, preocupaciones sobre barreras de visa y costos operativos, dijo. El mercado estaba posicionado como ciudad anfitriona emblemática pero ahora está absorbiendo una brecha entre la expectativa y la realidad.

Los costos disparados de las habitaciones de hotel en las ciudades anfitrionas también son un factor disuasorio. Por ejemplo, el Hotel Renaissance en Seattle, a poca distancia a pie del Lumen Field, alquila una habitación King por menos de $300 el fin de semana antes de la Copa Mundial. Para el fin de semana del partido de EE. UU., la tarifa es de más de $1,000 por la misma habitación.

Para ahorrar costos, algunos fanáticos eligen quedarse más lejos de los lugares o optar por alojamientos alternativos como Airbnb. El director financiero de Airbnb dijo que la Copa del Mundo se espera que sea el evento más grande en la historia de la compañía.

La asociación hotelera dijo que aunque las indicaciones iniciales son malas, las cosas podrían mejorar.

Estamos esperanzados de que el impulso se construirá en las próximas semanas antes de los juegos, dijo Posner.

El escritor de The Times Kevin Baxter contribuyó a este informe.