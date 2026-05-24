El kit oficial de KPop Demon Hunters Slime viene con la posibilidad de revelar una caja sorpresa de Golden Slime

El KPop Demon Hunters celebra su primer aniversario en junio, y el entusiasmo por el exitoso filme de Netflix no muestra signos de disminuir.

KPop Demon Hunters ganó dos premios Óscar en marzo, uno por Mejor Película Animada y otro por Mejor Canción Original, y el musical animado ha dado origen a innumerables lanzamientos de productos, desde camisetas hasta cartas coleccionables. Ahora, los fanáticos pueden adquirir en línea un kit de slime de KPop Demon Hunters con licencia oficial.

Cada kit presenta colores, aromas y adiciones inspiradas en los miembros de HUNTR/X, Rumi, Mira y Zoey, junto con el tigre sobrenatural, Derpy. El slime de Rumi es de color morado con pompones y brillos de notas musicales; el de Mira es rosa transparente con lazos y encantos de corazón; el de Zoey es azul con aroma a pastel y olor a cítricos; y Derpy recibe un slime amarillo brillante con encantos y aroma de “explosión de moras”.

Este lanzamiento también incluye un “slime dorado” de edición limitada, luminoso y brillante con mini perlas nacaradas. Se lanzaron solo 1,000 kits de slime dorado en total. Al igual que la tendencia de la caja sorpresa, cada pack de slime de KPop Demon Hunters es una revelación ciega. Esto significa que no sabrás qué kit hay dentro de la caja hasta que la abras.

El Kit de Slime de KPop Demon Hunters es un lanzamiento con licencia oficial entre Netflix e Increditoyz y se está vendiendo rápidamente en línea, por lo que recomendamos agregarlo al carrito mientras aún esté en stock en Amazon. Sets de slime no oficiales similares también han surgido en sitios como Etsy, creados por astutos fanáticos.

Al igual que la película, la tendencia del slime tampoco muestra signos de disminuir, con niños y fanáticos de todas las edades alabando el juguete sensorial por ayudar con el inquietud, la coordinación motriz y por sus propiedades calmantes y de alivio del estrés.

Finalmente, la película está disponible para ser preordenada en Blu-ray para aquellos que buscan una copia física.

Para más recomendaciones de productos, consulta las selecciones de merchandising de Saja Boys, botellas de agua de KPop Demon Hunters y libros para colorear hechos por fanáticos en ShopBillboard.

(Nota de Contexto: El artículo está promocionando un kit de slime inspirado en la película de Netflix “KPop Demon Hunters”). (Nota de Fact Check: No se menciona ningún hecho que requiera verificación adicional en este artículo).