‘Fjord’, del rumano Cristian Mungiu, gana el máximo premio en Cannes

alternar título Andreea Alexandru/AP

El director rumano Cristian Mungiu se llevó el sábado el máximo premio de la 79ª edición del Festival de Cannes por su drama sobre la guerra cultural Fiordo.

Fiordoque se centra en una familia de inmigrantes que vive en Noruega, recibió la Palma de Oro a la mejor película durante la ceremonia de clausura celebrada en el Grand Théâtre Lumière de Cannes, Francia. Está protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve.

Es la segunda Palma de Oro para Mungiu, que recibió la primera en 2007 por la película 4 meses, 3 semanas y 2 días.

En su discurso de aceptación, Mungui dijo que, al hacer la película, “corrimos el riesgo de hablar en voz alta sobre cosas que muchos de nosotros sabemos y muchos de nosotros compartimos… pero que no nos atrevemos a decir en público”.

E instó a los artistas a abordar los problemas actuales, por incómodos que sean.

“Hoy la sociedad está dividida, dividida, radicalizada”, afirmó. “Esta película es una promesa contra cualquier tipo de fundamentalismo. Es una promesa por las cosas que citamos muy, muy a menudo, como la tolerancia, la inclusión y la empatía… Son palabras hermosas, pero necesitamos aplicarlas más a menudo”.

La actriz Barbra Streisand, que recibió la tercera Palma de Oro Honorífica del festival, no pudo asistir en persona debido a una lesión en la rodilla, pero agradeció a todos en un mensaje de video.

“En un mundo loco y volátil que parece cada día más fracturado, es reconfortante ver películas convincentes en este festival de artistas de muchos países”, dijo Streisand. “El cine tiene esa capacidad mágica de unirnos, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes”.

Veintidós películas competían por el prestigioso premio, entre ellas películas americanas. El hombre que amo (dirigida por Ira Sachs) y tigre de papel (James Gray).

Virginie Efira y Tao Okamoto compartieron el honor de mejor actriz por el drama filosófico y sonoro De repente. . . . Valentin Campagne y Emmanuel Macchia ganaron el premio al mejor actor por Cobardesobre una historia de amor de la Primera Guerra Mundial.