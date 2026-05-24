Los Knicks vencen a los Cavaliers y se acercan a las Finales de la NBA

Brunson anota 30 puntos y los Knicks vencieron a los Cavs 121-108 para tomar una ventaja de 3-0 en las finales de la Conferencia Este.

Los New York Knicks están al borde de sus primeras Finales de la NBA desde 1999 después de que una victoria por 121-108 en Cleveland extendiera su racha de victorias en los playoffs a 10 juegos.

Jalen Brunson anotó 30 puntos, el máximo del juego, OG Anunoby agregó 21 y Mikal Bridges contribuyó con 22 con 11 de 15 tiros mientras Nueva York llevó a los Cavaliers al borde de la eliminación el sábado.

“No tengo palabras”, dijo Brunson. “Pensé que habíamos peleado, lo más importante”.

Los Knicks tomaron una ventaja de 3-0 en las finales de la Conferencia Este al mejor de siete y podrían completar una barrida en el cuarto juego el lunes en Cleveland.

Ningún equipo en la historia de la NBA se ha recuperado de un déficit de 3-0 para ganar una serie de playoffs.

“La serie no ha terminado”, dijo Anunoby. “Simplemente mantengamos el pie en sus cuellos e intentemos ganar el juego”.

Brunson dijo que los Knicks deben seguir concentrándose. “Sólo concéntrate en una posesión a la vez”.

â€œLa forma en que hemos tenido esa mentalidad en estos dos Ãºltimos [of] semanas, tenemos que continuarlo, si no mejorar”.

Los Knicks llegaron por última vez a las Finales de la NBA hace 27 años cuando perdieron ante San Antonio. No ganan el campeonato de la NBA desde 1973.

Karl-Anthony Towns de Nueva York anotó 13 puntos, ocho rebotes, siete asistencias y tres robos mientras que Josh Hart añadió 12 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias y cuatro robos para un equipo de los Knicks que no ha sido derrotado en un mes.

Brunson dijo: “Nuestra mentalidad no ha cambiado.

â€œEstamos tratando de mejorar cada dÃa. Estamos tratando de aprender de ganar.

â€œHay muchas cosas en las que podemos mejorar. Hay muchas cosas que podemos controlar, muchos errores mentales que debemos corregir, pero siempre estamos buscando maneras de intentar mejorar”.

Evan Mobley lideró a Cleveland con 24 puntos, mientras que Donovan Mitchell añadió 23 y James Harden anotó 19 puntos.

Los Cavaliers, que desperdiciaron una ventaja de 22 puntos para perder el primer partido de la serie, nunca lideraron mientras Nueva York tomó el mando temprano y dominó.

â€œSupongo que se podrÃa decir que el impulso se transmitiÃ³ [from game one]”, dijo Anunoby.

“Tratamos de jugar de la manera correcta en cada partido, pero tal vez ese impulso se mantuvo un poco”.

Nueva York comenzó el juego con 10 de 13 desde la cancha para tomar una ventaja de 29-19 a solo 8:29 del partido, Towns anotó 11 puntos en el camino hacia una ventaja de 37-27 después del primer cuarto.

Cleveland redujo la ventaja de Nueva York en el medio tiempo a 60-54, pero los Cavs cometieron seis pérdidas de balón en los primeros seis minutos del tercer cuarto.

Los Knicks estaban arriba 91-82 al inicio del último cuarto y lo ampliaron a 110-93 en los minutos finales antes de completar su quinto triunfo consecutivo.

“Se trata simplemente de ejecutar el plan de juego en ambos lados de la cancha, jugar de la manera correcta, mover el balón y luego hacer paradas en defensa”, dijo Anunoby sobre el secreto del éxito de Nueva York.