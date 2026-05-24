Selena Gomez comparte fotos detrás de escena de la filmación de Only Murders en Londres

Selena Gomez parece estar disfrutando al máximo mientras filma la próxima temporada de “Only Murders in the Building” en Londres.

La cantante y actriz de 33 años compartió en redes sociales el domingo (24 de mayo) una serie de fotos, brindando a los fans un vistazo detrás de escena de la exitosa sexta temporada de la serie de Hulu.

“Primera semana en Londres”, tituló Gomez la galería en Instagram, junto a un emoji de cara sonriente con corazones y una bandera del Reino Unido.

La fundadora de Rare Beauty abrió su publicación con un video de ella misma saltando en la tendencia viral “House Tour” de Sabrina Carpenter, sincronizando los labios con la canción mientras señalaba los múltiples niveles de una bandeja de postres mientras estaba sentada en un restaurante.

“House Tour” aparece en el último álbum de Carpenter, “Man’s Best Friend”, que encabezó la lista Billboard 200 en septiembre de 2025. La canción alcanzó su punto máximo en el puesto 27 de la lista Billboard Hot 100 en ese mismo mes.

La publicación de Instagram de Gomez también incluyó instantáneas espontáneas de la cantante caminando por las calles de Londres, jugando Scrabble y fotografías en el set junto a sus compañeros de reparto de “Only Murders in the Building”, Steve Martin y Martin Short, con Big Ben apareciendo en el fondo.

En octubre de 2025 se confirmó que “Only Murders in the Building” regresaría para una sexta temporada ambientada en Londres. La próxima temporada también marcará la primera vez que la serie se filma en el extranjero.

“Bien, parece que nuestra familia irá a Londres, todos ustedes”, escribió la cantante y actriz en su Historia de Instagram en ese momento. “¡Quiero agradecer a nuestra comunidad y a los fans de @onlymurdershulu por permitirnos tener una sexta temporada!”, continuó en otro slide, publicando una foto que tomó de Martin y Short. “Estamos eternamente agradecidos de poder brindarles alguna alegría. Mi más profundo agradecimiento de parte de Steve, Marty y yo”.

“Only Murders in the Building” se estrenó por primera vez en Hulu en 2021 y se ha convertido en uno de los programas más exitosos del servicio de streaming. Ha recibido siete premios Emmy de un total de 56 nominaciones en los años transcurridos.

La ubicación de la sexta temporada parece correlacionar con el final de suspenso de la temporada anterior, que terminó con el trío principal escuchando un episodio de podcast, narrado por el personaje de Tina Fey, Cinda Canning, sobre una mujer del Reino Unido que presuntamente asesinó a un descendiente de la familia real antes de huir a Estados Unidos.

Echa un vistazo a la publicación de Gomez en Instagram abajo.