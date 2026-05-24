Por eso será el jugador más valioso durante los próximos 10 año…

EN LA IZQUIERDA bloque, justo a un paso corto del aro, Shai Gilgeous-Alexander encontró algo fugaz, algo raro, algo que parecía ser un error en la defensa de garra de la San Antonio Spurs que lo había acosado toda la noche con feroces dobles equipos defensivos:

Una oportunidad abierta.

Con 8:30 restantes en el cuarto período del Juego 1 de las finales de la Conferencia Oeste, el escolta del Oklahoma City Thunder se había deslizado detrás de la pared defensiva y parecía listo para anotar sus puntos más fáciles de la noche.

Luego algo extraño sucedió.

Gilgeous-Alexander comenzó su movimiento de tiro, mientras que el centro estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, quien mide 7 pies y 4 pulgadas de altura y posee una envergadura de 8 pies, se encontraba a unos cuantos pies de distancia, debajo del aro, resignado al hecho de que era demasiado tarde para intentar bloquear el tiro, y mucho menos siquiera disputarlo.

Aún así, levantó uno de sus brazos largos como de caricatura, con los ojos siguiendo la trayectoria de la pelota hacia la canasta.

La pelota rozó apenas el costado del aro, y Wembanyama devoró el rebote. Gilgeous-Alexander intentó arrebatarle la pelota a Wembanyama, quien se rió ante un jugador que casi mide un pie menos que él.

En la emocionante victoria de los Spurs por 122-115 en doble tiempo extra, la jugada resultó ser un detalle olvidable, especialmente dada la línea estadística de otro mundo de Wembanyama: 41 puntos y 24 rebotes. En la hoja de estadísticas, solo se registraría como un tiro fallado y un rebote.

Pero la jugada en sí marcó una de las numerosas instancias que tienen lugar a lo largo de un juego cuando la simple presencia de Wembanyama evoca algo que los analistas de datos en toda la liga dijeron a ESPN que luchan por cuantificar con precisión.

Representa lo que bien podría ser el rasgo más grande y dominante de Wembanyama, dicen estos analistas de datos.

“Desde que estoy en la NBA, creo que es algo de lo que siempre hemos hablado,” dijo a ESPN un analista de datos de la Conferencia Oeste.

“¿Cómo mides el miedo?”

EN LAS PASARELAS sobre la cancha en los 30 estadios de la NBA, 20 cámaras de alta tecnología rastrean 29 puntos en cada parte del cuerpo de cada jugador 60 veces por segundo durante cada juego, proporcionando miles de millones de puntos de datos a lo largo de cada temporada.

Esa información de seguimiento de los jugadores se alimenta luego a algoritmos avanzados de inteligencia artificial y aprendizaje automático para generar estadísticas que van mucho más allá de la típica hoja de estadísticas.

Hoy en día, los analistas de datos dicen que pueden deducir más que nunca sobre las complejidades del juego, especialmente en la ofensiva. Pero dicen que el impacto defensivo sigue siendo un misterio comparativo, donde los matices esquemáticos pueden nublar la medición precisa.

“En defensa, podrías hacer todo bien y el tipo podría hacer un tiro imposible sobre ti,” dijo el analista de datos de la Conferencia Oeste. “Podrías hacer todo mal y el tipo podría fallar un tiro muy fácil. Pero, ¿cómo determinas quién fue más responsable de eso?”

Un jugador defensivo podría tener una alta tasa de derrota, dijo un analista de datos de la Conferencia Este, lo que significa que los jugadores que está marcando tienden a “pasar” por encima de él hacia la canasta. Pero tal vez esa tasa sea producto de un esquema defensivo diseñado para sacar a los tiradores de la línea de triples y dirigirlos hacia un centro bloqueador de tiros en la pintura.

Mientras jugaba en la Universidad de San Francisco en la década de 1950, Bill Russell se convirtió en el primer jugador en utilizar el tiro bloqueado como arma defensiva.

Primero, Russell bloqueó los tiros de sus compañeros en la práctica hasta el punto de que algunos dejaron de conducir a través de la pista por completo. Luego hizo lo mismo con los oponentes, quienes, después de que les bloquearon los tiros unas cuantas veces, comenzaron a evitarlo también. (Y Russell bloqueó 13 en su primer partido universitario, todavía un récord de un solo juego de USF).

“La frustración fue increíble,” dijo una vez a ESPN el fallecido Mike Preaseau, ex alero de USF. “No entendían lo que les estaba pasando.”

Esa misma tendencia continuaría a lo largo de las décadas, con grandes bloqueadores de tiros no solo rechazando tiros, sino impidiendo que se intenten en absoluto.

“Psicológicamente, tienes que tratar de hacer que el jugador ofensivo cuestione lo que está haciendo,” dijo Russell una vez. “‘¿Funcionará esto? ¿Puedo hacer este tiro?’ Tienes que crear dudas.”

Esa ventaja psicológica se ha mantenido desde entonces.

ESTE ELEMENTO DE intimidación posiblemente nunca haya sido más pronunciado que con Wembanyama, quien lideró la liga en bloqueos por tercera temporada consecutiva y en esta campaña, con solo 22 años, se convirtió en el primer Defensor del Año unánime en la historia de la liga.

“Hablas de tipos que cambian tiros. Él literalmente anula que los tipos siquiera tiren la pelota,” dijo De’Aaron Fox, base de los Spurs, a finales de abril. “Lo verán ahí y sacarán el balón o pasarán. Él cambia toda la dinámica de tu defensa, y cambia la dinámica del ataque de otros equipos.”

Ahora en su primera postemporada, Wembanyama estableció un récord de playoffs de la NBA con 12 bloqueos en un solo juego de playoffs e impactó innumerables otros tiros durante la serie de segunda ronda de su equipo contra los Minnesota Timberwolves.

“Defensivamente, hombre, es increíble,” dijo Anthony Edwards, escolta de los Wolves, sobre Wembanyama. “Cambia cada tiro en el aro, va al aro cada vez después de cada bloqueo, ya sea interferencia o no, él va y desafía. Es duro.”

Hay formas en las que los equipos tienen en cuenta la habilidad más peligrosa, pero invisible, de Wembanyama.

Examinan cuántos layups intentan los rivales contra los Spurs y cómo ese número disminuye cuando Wembanyama está en la cancha. (Cuando Wembanyama estaba en la cancha en la temporada regular, los equipos promediaban 25.7 intentos de layups por cada 100 posesiones, tres menos que el Thunder clasificado en primer lugar.)

También observan la distancia promedio desde la que los oponentes intentan sus tiros contra los Spurs y, especialmente, cómo esa distancia aumenta cuando Wembanyama está jugando. (La distancia promedio de intento de tiros de campo de los oponentes de San Antonio esta temporada fue de 14.9 pies del aro, la 22ª más lejana en la NBA. Pero cuando Wembanyama estaba en la cancha, ese promedio creció a 15.8 pies, que ocupaba el primer lugar.)

Los equipos también pueden calcular desarrollos más recientes en análisis avanzados, como el porcentaje de tiros de campo esperado de la liga (que ayuda a determinar las probabilidades de que un tiro entre en base a su ubicación) y su puntaje de presión defensiva (que mide la cantidad de presión que un jugador defensivo aplica sobre un jugador ofensivo).

Esos números claramente cuentan la misma historia: cuánto aprieta Wembanyama a las ofensivas a su voluntad. Aún así, por todas las formas en que los equipos pueden cuantificar el impacto de Wembanyama, hay aún más que siguen siendo un misterio, donde, al menos por ahora, solo el ojo puede verlos.

“A todos les gusta señalar los videos donde los chicos conducen hacia la zona y luego simplemente lo driblan hacia afuera,” dijo el analista de datos de la Conferencia Este. “Creo que es incluso más que eso. Creo que es siquiera si conducen en primer lugar.

“Tienen un menú en su cabeza de, ‘Esto es lo que puedo hacer en esta posesión — y conducir hacia el aro simplemente no está en el menú.”

En otras palabras, dicen múltiples analistas de datos, es casi imposible tener en cuenta las jugadas que Wembanyama impidió que sucedieran.

“Lo que hace mejor,” dijo el analista de datos de la Conferencia Este sobre Wembanyama, “es difícil de cuantificar.”

LA CAPACIDAD SIN PRECEDENTES DE WEMBANYAMA para sembrar el miedo en todo el campo de juego es lo que lo convierte en una presencia defensiva singular, y es algo que los observadores de la liga de todas las rayas notan.

No es, por supuesto, el primer gigante en jugar en la NBA. Ni siquiera es el más alto. Gheorghe Mureřan y Manute Bol midieron cada uno 7 pies y 7 pulgadas, tres pulgadas más altos.

Tacko Fall, Yao Ming y Shawn Bradley tenían todos 7 pies y 6 pulgadas.

Cuatro jugadores más tenían una pulgada más alta que Wembanyama, y otros cinco eran igual de altos.

“Esos chicos eran todos protectores de aro élite, élite,” dijo un analista de datos, “pero … su disuasión se expande por todo el campo porque es mucho más móvil y fluido que cualquiera de esos chicos.”

El miembro del Salón de la Fama, el base Dwyane Wade, quien ha comentado algunos de los juegos de Wembanyama para Amazon Prime esta temporada, está de acuerdo.

“La mayoría de los chicos, si tienen la altura o la longitud, no tienen la agilidad o la rapidez para moverse de lado a lado,” dijo Wade a ESPN. “Luego, si lo hacen, no son lo suficientemente inteligentes como para no saltar. Él tiene todas esas cosas. También tiene la paciencia. Permite que el balón sea lanzado antes de saltar. Él lo hace todo.”

Solo pregunta al exentrenador de la NBA Tom Thibodeau, quien es considerado uno de los mejores mentes defensivas en la historia del juego.

“Gran parte de la ofensiva de hoy en día se basa en atacar el aro y luego tomar tu decisión en el aro, ya sea que puedas llegar todo el camino allí y acostarlo o repartirlo para el triple,” dijo Thibodeau a ESPN.

“Y él te disuade de ni siquiera ir allí. Como defensor, si puedes hacer que la ofensiva reaccione a ti, tienes la ventaja. Y él es una defensa en sí misma. … Te tiene adivinando todo el tiempo. ¿Viene el? ¿No viene? Siempre estás buscando.”

O pregunta al exentrenador de la NBA Mike D’Antoni, quien es considerado una de las mejores mentes ofensivas en la historia del juego.

“Si solo vas a jugar de manera tradicional e intentar llegar al aro,” dijo D’Antoni a ESPN, “no tienes ninguna oportunidad.”

D’Antoni dice que el problema más grande que plantea Wembanyama es que cuando está defendiendo un bloqueo directo, puede permanecer detrás de la jugada y usar su altura y longitud para aun así impactar lo que el jugador ofensivo podría hacer.

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“Siempre enseñamos a estar arriba con la pantalla, pero él no tiene que estar allí,” dijo D’Antoni. “Puede quedarse atrás y afectar de todos modos el tiro. Es el único que puede hacer eso. No puedes enseñar eso, y no puedes evitarlo.

“Por eso va a ser el Jugador Más Valioso durante los próximos 10 años.”

Comentar algunos de los juegos de Wembanyama ha llevado a Wade a apreciar aún más su juego.

“Hablamos de [Michael] Jordan y LeBron [James] y todos esos chicos — siempre hablamos de sus logros,” dijo Wade. “Podríamos detenernos ahora mismo con Wemby y decir que vimos a alguien que en realidad es muy bueno en todo. No tiene debilidades. Es increíble. Y así, sí, en el lado defensivo de la cancha, es tan dominante como en el lado ofensivo de la cancha. Tiene un dominio total en ambos lados de la cancha.”

¿Y en cuanto a la parte de su dominio que no podemos cuantificar?

“Nunca hemos visto chicos que quieran atacar el aro, que quieran anotar, que quieran lanzar, mirar a Wemby y tratar de dimensionarlo y no puedan vencerlo por la izquierda, no pueden vencerlo por la derecha, no pueden pasar por encima,” dijo Wade.

“Simplemente van a otro lado.”