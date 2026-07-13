Rosie ODonnell dice que la visita a prisión con su hija Chelsea fue la más larga que habían hablado en 10 años.

Rosie ODonnell dice que la visita a prisión con su hija Chelsea...

Y mientras la actriz de Now and Then describió la adicción como la “montaña rusa” que “nunca termina” en su publicación, compartió una actualización positiva después de la visita.

De hecho, Rosie, quien adoptó a Chelsea en 1997 con Kelly, reveló que su hija ha estado sobria desde “casi dos años ahora”.

“Eso es una parte muy grande”, continuó a Page Six. “Ella nació adicta, y cuando la estaba adoptando, pensé, ‘Bueno, el amor puede curarlo todo’, pero no sé si eso es verdad”.

Y la presentadora de televisión, quien también es madre de Parker O’Donnell, 31, Blake O’Donnell, 26, Vivienne O’Donnell, 23, con Kelli, así como Clay O’Donnell, 13, con su difunta ex esposa Michelle Rounds, incluso recurrió a su hija mayor para conocer su opinión sobre su próximo espectáculo unipersonal, que se centrará en su relación complicada.

“He pedido la opinión de Chelsea”, compartió Rosie. “Se lo envié y le dije, ‘Realmente me encantaría escucharte, que tu voz sea escuchada y conocer lo que percibo como tu voz y creo que ella está lista para hacerlo ahora”.

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