La empresa alemana de cosméticos Dr. Wolff apuesta por la IA

“Ya estamos bastante ocupados con la producción”, explica Inna Hilgenberg a DW. Es subdirectora del departamento de embalaje de Dr. Wolff, una empresa farmacéutica y cosmética de tamaño medio con sede en Bielefeld. Detrás de ella, se llenan botellas de champú negras y rojas mientras se deslizan por la cinta transportadora. “Escribir instrucciones mientras se está ocupado con estas tareas no es tan fácil”, añadió.

Es por eso que Hilgenberg ha llegado a apreciar la herramienta de inteligencia artificial (IA) WolffGPT de su empresa, que utiliza prácticamente todos los días. Su trabajo consiste en programar e instruir al personal del departamento de llenado y envasado, así como garantizar que se cumplan las normas de higiene y seguridad. Confía en WolffGPT para escribir flujos de trabajo, diseñar presentaciones, editar archivos de Word y hojas de cálculo de Excel. “Sólo veo ventajas en la IA”, afirma a DW.

Inna Hilgenberg está muy satisfecha con el uso de la IA en Dr. Wolff Image: Matilda Jordanova-Duda/DW

Muchos de los empleados de la empresa ya habían empezado a utilizar ChatGPT en su tiempo libre y les hubiera gustado utilizarlo también en el trabajo. Sin embargo, no se pueden compartir datos de la empresa con modelos públicos de lenguajes grandes o LLM. Es por eso que el Dr. Wolff desarrolló un modelo de IA interno sobre la base de los LLM existentes. Está conectado a sistemas y datos seleccionados de la empresa y, por lo tanto, los datos confidenciales de la empresa permanecen protegidos.

En Alemania, es más probable que las grandes empresas utilicen la IA que las más pequeñas. Los fabricantes suelen utilizar la IA para generar textos, imágenes y códigos, según un estudio de tecnologías futuras realizado por ifaa, un instituto de ciencias laborales aplicadas con sede en Düsseldorf. El estudio encontró que más del 40% de las empresas encuestadas ya utilizan IA, y el 37% planea hacerlo.

La creciente presión competitiva está obligando a muchas pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector manufacturero a considerar el uso de la IA para aumentar la productividad y la eficiencia, según el IfM, un instituto alemán que analiza las pequeñas y medianas empresas. Descubrió que las reservas en la fuerza laboral habían frenado la adopción generalizada de la IA.

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El personal del Dr. Wolff adopta la IA

Hilgenberg fue uno de los primeros empleados en adoptar la IA en Dr. Wolff. Completó un curso de capacitación en línea en la Academia de IA de la compañía y ahora apoya a otros miembros de su equipo que desean utilizar la tecnología. La empresa cuenta con alrededor de 110 pioneros en IA entre sus 930 empleados en todo el mundo.

“Son colegas corrientes que no necesariamente tienen que tener conocimientos técnicos”, explica a DW el director de IA de la empresa, Zhuo Li.

El gerente de IA, Zhuo Li, dice que muchos empleados están abiertos a aprender sobre LLM Image: Matilda Jordanova-Duda/DW

Estos pioneros de la IA pasan alrededor de 10 horas viendo videos instructivos cortos y completando pequeñas tareas para ponerse al día.

Los temas cubiertos incluyen cómo elaborar buenas indicaciones y qué sucede con los datos en los LLM. Luego dedican parte de su tiempo a identificar posibles aplicaciones de IA en su trabajo diario y a desarrollar y probar prototipos para ellas.

También ayudan a los colegas que desean aprender más sobre la IA. “En cada equipo hemos podido encontrar personas que tienen buenas ideas, un gran interés en el tema y el deseo de transmitir sus conocimientos”, explica Li a DW. “Animamos a todos a probar lo que la IA puede hacer”.

¿Una bala de plata?

Las pymes están aprovechando la IA para compensar la escasez de trabajadores cualificados y atraer talento joven. Según el ifM, los LLM permiten a las empresas realizar determinadas tareas y, por tanto, reducir la carga de trabajo de los empleados, así como la necesidad de especialistas.

El instituto descubrió que el 25% de las empresas encuestadas ya aplican la IA. Por ejemplo, un contratista de pintura utilizó un robot para imprimar grandes superficies, mientras que en el sector de la refrigeración los asistentes digitales ayudan a planificar rutas de transporte.

En toda Europa, sólo alrededor del 6% de las pymes utilizan actualmente IA, según cifras de la OCDE. Un estudio de la OCDE de 2024 encontró que la lenta digitalización, la mala conectividad y la falta de comprensión de los beneficios potenciales de la IA eran algunas de las barreras que explicaban por qué las empresas no adoptaban los LLM. Pero el IfM también dijo que es posible que algunos empleados ya estén utilizando chatbots de IA sin informar a sus empleadores.

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‘Agentes de IA en uso en casi todas las áreas’

El Dr. Wolff también enseña a sus empleados cómo crear agentes de IA utilizando la plataforma interna WolffGPT para realizar tareas específicas. Estos incluyen responder consultas típicas de soporte de TI, estandarizar facturas internacionales y crear publicaciones en las redes sociales.

“Ya utilizamos agentes de IA en casi todos los ámbitos”, afirma Zhuo Li a DW. “Mientras que algunos agentes sólo son útiles para dos personas, otros se comparten con departamentos enteros”, explica a DW Karoline Bauch, experta en comunicación mediante IA en el departamento de recursos humanos de la empresa. “Hacen el trabajo mucho más fácil.” Añadió que ella misma ya había creado varios agentes de IA.

“Hay un alto grado de aceptación”, afirmó Bauch. “Cuando WolffGPT estuvo inactivo durante varias horas, todos nos dimos cuenta de cuánto dependemos de él para trabajar”.

Karoline Bauch ya ha creado varios agentes de IA Image: Matilda Jordanova-Duda/DW

Según cifras de la empresa, casi el 90% de todos los empleados que trabajan en una estación de trabajo con computadora han completado los módulos de capacitación en IA desde el otoño. “Estos cursos se realizan durante el horario laboral”, explicó Bauch. “Es por eso que hemos mantenido las lecciones breves para que todos puedan completarlas a su propio ritmo”.

Las tareas administrativas y creativas son ideales para aplicaciones de IA

Hasta ahora, en Dr. Wolff la IA se ha utilizado principalmente para apoyar tareas administrativas y creativas, aunque se están trabajando aplicaciones de LLM en el sector de producción.

Cualquier persona de la empresa puede tomar clases de IA, ya que una comprensión básica de los LLM beneficia a todos, ya sea que este conocimiento se utilice en el trabajo o en un contexto privado. Los trabajadores de fábricas y almacenes sólo tienen que encontrar una estación de trabajo con computadora.

El Dr. Wolff está interesado en que su personal aprenda y aplique la IA, ya que la empresa familiar continúa enfrentándose a la competencia de corporaciones poderosas en Europa, Asia y Estados Unidos.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán.