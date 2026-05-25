GOP que han trazado una línea dura sobre Irán apoyan la propuesta emergente de Trump para poner fin a la guerra.

El acuerdo emergente del Presidente Donald Trump para poner fin a la guerra con Irán está recibiendo duras críticas de algunos compañeros republicanos que prefieren una postura más firme contra el gobierno en Teherán y temen perder la oportunidad de finalmente frenar a un viejo enemigo del Medio Oriente.

El acuerdo que el presidente republicano dijo que había sido “en gran medida negociado” ha dejado a una variedad de legisladores, exmiembros del gabinete y analistas conservadores preguntándose en voz alta si los términos, tal como se conocen actualmente, renderizarán el conflicto “en vano”.

El senador Ted Cruz, de Texas, dijo que la decisión del presidente de atacar a Irán fue la “más trascendental” de su segundo mandato y que no debería retroceder ahora.

“Si el resultado de todo esto es un régimen iraní, todavía dirigido por islamistas que corean ‘muerte a Estados Unidos’, ahora recibiendo miles de millones de dólares, pudiendo enriquecer uranio, desarrollar armas nucleares y teniendo control efectivo sobre el Estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”, escribió Cruz el sábado en la plataforma de redes sociales X, en reacción a la actualización de Trump después de haber hablado con los líderes de Israel y otros aliados de Estados Unidos en la región.

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, quien también está cerca de Trump, critica cualquier acuerdo que deje a Irán percibido como una fuerza dominante en la región y que le permita mantener su capacidad de destruir la infraestructura petrolera a lo largo del Golfo.

El senador Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, cuestionó el mérito de un alto al fuego propuesto de 60 días, diciendo que sería un “desastre”.

“¡Todo lo logrado por la Operación Furia Épica habría sido en vano!”, dijo Wicker, de Misisipi.

Trump, que ha dicho que solo hace buenos acuerdos y detesta ser visto como si no tuviera la ventaja en ninguna negociación, desestimó las objeciones a un acuerdo que dijo que no estaba “ni siquiera completamente negociado todavía”.

“Así que no escuchen a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada”, dijo en su plataforma de redes sociales.

Trump dijo que el acuerdo que él y sus representantes están negociando es “EL EXACTO OPUESTO” de un pacto nuclear al que Irán accedió bajo la administración demócrata de Obama. Trump se retiró de ese acuerdo y ha estado tratando de alcanzar uno nuevo.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”, dijo Trump.

Añadió que un bloqueo militar de puertos iraníes por parte de Estados Unidos permanecerá “plenamente vigente y efectivo hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

Algunos apoyos a Trump también vinieron del Capitolio.

El senador republicano Rand Paul de Kentucky, a menudo una espina en el costado del presidente, defendió el enfoque de la Casa Blanca.

“La guerra casi siempre termina con negociaciones”, escribió Paul en X. “Los críticos de las negociaciones de paz del presidente Trump deberían darle al presidente Trump el espacio para encontrar una solución América Primero”.

Bajo la propuesta, la guerra llegaría a su fin e Irán reabriría el estrecho y renunciaría a su stock de uranio altamente enriquecido, con los detalles y plazos que se trabajarían durante una ventana posterior de 60 días, informaron funcionarios regionales a The Associated Press el domingo.

Las encuestas muestran que la guerra, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, es impopular entre el público estadounidense y ha costado a los contribuyentes de Estados Unidos al menos $29 mil millones, hasta este mes. Trece miembros del servicio han muerto durante la operación.

Inicialmente, Trump dijo que la guerra terminaría en cuatro a seis semanas, pero el estancamiento continúa. El cierre de Irán del estrecho, por el cual transita aproximadamente el 20% de los suministros de energía mundial, ha sacudido la economía mundial y ha hecho subir los precios de la gasolina y otros bienes.

Mike Pompeo, uno de los secretarios de estado de Trump en su primer mandato, afirmó el sábado que el acuerdo emergente le parecía ser el mismo que el de la era de Obama del cual Trump se retiró.

“De ninguna manera América Primero”, dijo Pompeo en X, provocando una acalorada respuesta de Steven Cheung, el director de comunicaciones de la Casa Blanca.

John Bolton, asesor de seguridad nacional en el primer mandato que se ha convertido en crítico del presidente, dijo que los detalles del plan emergente parecen favorecer al gobierno iraní.

“Si los informes de noticias sobre el próximo acuerdo con Irán son correctos, los ayatolás habrán logrado una victoria significativa”, escribió Bolton el domingo en X. “Estarán de nuevo en camino hacia las armas nucleares, apoyando el terrorismo mundial y reprimiendo a su propia gente”.

El secretario de Estado Marco Rubio respondió el domingo durante una misión diplomática en India, diciendo a los reporteros en una conferencia de prensa que ningún presidente ha sido más firme contra Irán que Trump.

“Su compromiso con el principio de que nunca tendrán un arma nuclear no debería ser cuestionado por nadie”, dijo Rubio. “Y la idea de que de alguna manera este presidente, dado todo lo que ya ha demostrado que está dispuesto a hacer, aceptará un acuerdo que en última instancia ponga a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a suceder”.

El congresista republicano Thomas Massie de Kentucky, un antagonista de Trump que había impulsado legislación para frenar la capacidad del presidente de librar guerra contra Irán, dijo en “Meet the Press” de la NBC el domingo que aunque los términos aún no se conocen completamente, “si Lindsey Graham y Ted Cruz estuvieran en contra la noche anterior, diría que probablemente es un buen acuerdo”.

Massie dejará el Congreso en enero después de incurrir en la ira de Trump y perder su primaria republicana la semana pasada contra un retador respaldado por Trump.