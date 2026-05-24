El cantante de Beartooth Caleb Shomo sale como un hombre gay con orgullo

Caleb Shomo, el líder de la banda de metal de Columbus, Ohio, Beartooth, ha revelado que es un hombre gay con orgullo después de “una década enterrando sentimientos con alcohol”.

El cantante y multiinstrumentista hizo el anuncio en sus redes sociales, escribiendo: “Ha habido mucha especulación sobre mi vida personal últimamente y siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte a quienes amo aún más. Soy un hombre gay con orgullo”.

Shomo continuó, “Esto es algo que he estado desempaquetando y lidiando en mi vida desde hace bastante tiempo. Ha sido difícil navegar por los sentimientos relacionados con el tema y descubrir qué hacer con este hecho”.

Beartooth liderada por Shomo se formó en 2012 y ha lanzado cinco álbumes desde 2014. “Siempre he tratado de perseguir quién soy en la parte más profunda de mi alma de álbum en álbum”, escribió Shomo el sábado. “Como podrías inferir si has seguido a la banda en los primeros años, hay 4 álbumes muy autodepreciativos sobre explorar mi educación religiosa, depresión, auto odio, auto desprecio y desesperanza. Estoy agradecido por todos estos álbumes, pero a veces me siento avergonzado de que durante tanto tiempo no me permitiera realmente desenterrar las raíces”.

Shomo añadió, “Pasé una década enterrando sentimientos con alcohol, y honestamente, cuando decidí dejarlo y enfocarme en explorar por qué me sentía así durante tanto tiempo, ha sido un camino directo para reconciliarme con mi sexualidad con la esperanza de que eventualmente me lleve a experimentar el amor propio”.

El sexto álbum de Beartooth, “Pure Ecstasy”, llega en agosto. “Una cosa que decidí antes de escribir una sola nota o letra del próximo álbum es que pase lo que pase, me expresaré con todo mi corazón y completamente”, escribió Shomo. “Donde sea que me lleve, seguiré y me niego a suavizar ninguna parte, desde la música, hasta el contenido lírico y la forma en que me retrato. Solo haré lo que me haga feliz a un nivel profundo y lo más honesto posible de quién soy”.

Fleur Shomo, la esposa de Caleb desde hace 14 años, también escribió una declaración en las redes sociales el sábado después de la revelación de su esposo y animó a los fans de Beartooth a “seguir apoyando a Caleb”.

“Siempre querré amar, proteger y apoyar a Caleb. Me he preocupado más por su bienestar a lo largo de los años que por cualquier otra cosa en el mundo”, escribió Fleur Shomo. “Ver la confusión y el dolor por el que pasó y los altibajos y querer ayudar pero sin saber cómo. Nunca deseas nada más para tu persona que simplemente esté bien”.

Ella continuó, “Nuestros casi 14 años de matrimonio fueron maravillosos y llenos de diversión, aventura y amor. Nadie sabrá nada sobre nuestro matrimonio como nosotros. Y nadie realmente puede conocer las profundidades del amor que existe entre dos personas a menos que sean esas personas. Ya lo extraño y a mi esposo más que nada. Nuestra historia fue buena. Y ahora ha terminado”.