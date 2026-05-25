Trump dice que Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo de paz. Y el Papa León opina sobre el ascenso de la IA

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Las principales historias de hoy

El presidente Trump y otros funcionarios de la administración están manejando las expectativas sobre un acuerdo inminente para poner fin a la guerra en Irán. Irán no ha respondido oficialmente al acuerdo propuesto, pero las agencias de noticias semioficiales sugieren que los desacuerdos sobre “uno o dos” temas están poniendo en peligro el posible acuerdo. Después de hablar con los líderes de varios países del Golfo e Israel el sábado, Trump dijo que Estados Unidos e Irán han “negociado en gran medida” un memorando de entendimiento para reabrir el Estrecho de Ormuz. Pero el domingo, dijo en una serie de publicaciones en las redes sociales que Estados Unidos no se apresuraría a llegar a un acuerdo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo que si se llega a un acuerdo, las discusiones sobre cuestiones nucleares con Estados Unidos comenzarían durante un período de 60 días. El alto funcionario Hossein Nooshabadi dijo que el período de 60 días comenzaría después de un acuerdo inicial de 30 días sobre el Estrecho.

alternar título AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ Mara Liasson de NPR cuenta arriba primero que Irán rechaza firmemente cualquier discusión sobre su programa nuclear. Los republicanos que apoyaron el ataque a Irán han sido muy críticos con la posibilidad de un acuerdo, añade Liasson. El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, instó a Trump a “mantenerse firme para lograr un buen acuerdo con Irán”. Liasson dice que un acuerdo podría ayudar a los republicanos en las próximas elecciones. Los demócratas tienen una ventaja cuando se les pregunta a las personas por quién votarían en la boleta genérica. Pero la marca demócrata sigue siendo impopular. Los demócratas en distritos competitivos deben distinguirse de su partido, del mismo modo que los republicanos necesitan separarse de Trump, añade Liasson.

Los republicanos que apoyaron el ataque a Irán han sido muy críticos con la posibilidad de un acuerdo, añade Liasson. El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, instó a Trump a “mantenerse firme para lograr un buen acuerdo con Irán”. Liasson dice que un acuerdo podría ayudar a los republicanos en las próximas elecciones. Los demócratas tienen una ventaja cuando se les pregunta a las personas por quién votarían en la boleta genérica. Pero la marca demócrata sigue siendo impopular. Los demócratas en distritos competitivos deben distinguirse de su partido, del mismo modo que los republicanos necesitan separarse de Trump, añade Liasson. ðŸŽ§ Estados Unidos ha dejado claro que Irán debe empezar a permitir barcos pasar por el Estrecho como parte del acuerdo, dice Aya Batrawy de NPR. Irán también tiene exigencias: Estados Unidos debería descongelar su dinero en bancos extranjeros e Israel debería poner fin a su guerra en el Líbano contra Hezbollah, respaldado por Irán. Los estados árabes del Golfo han sufrido mucho por la guerra y fueron duramente golpeados por Irán. Alrededor de 2 millones de peregrinos realizan actualmente el haj en Arabia Saudita, lo que aumenta la urgencia de evitar un retorno al conflicto para garantizar su seguridad. Hay una presión cada vez mayor para llegar a un acuerdo, ya que la guerra no parece haber suavizado la postura de Irán, dice Batrawy.

Las últimas cifras del gobierno congoleño muestran que más de 200 personas han muerto en el brote de Ébola en la República Democrática del Congo. Los trabajadores de la salud han registrado más de 900 casos sospechosos. El virus se está propagando rápidamente por el este del Congo, una región más grande que Florida. Las batallas en curso entre grupos armados y ejércitos nacionales están complicando los esfuerzos para contener la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud advierte que el riesgo de que el virus se propague rápidamente por todo el país es muy alto. Este brote involucra una cepa rara de Ébola que carece de una vacuna o tratamiento aprobado.

ðŸŽ§ El caos y la débil infraestructura en el este del Congo están complicando el brote en medio de una violencia extrema, dice el periodista Emmet Livingstone. Cuatro ejércitos nacionales diferentes luchan sobre el terreno. El mayor conflicto involucra a los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda. Se han confirmado algunos casos del virus en la zona. Los grupos de ayuda luchan contra la desconfianza en la atención sanitaria, los problemas históricos y la desinformación, además de una escasez crítica de EPP y suministros médicos. Los recortes de ayuda estadounidenses también han exacerbado aún más la situación, afirma Livingstone.

Aproximadamente 50.000 residentes en Garden Grove, California, seguían bajo órdenes de evacuación. ayer mientras los equipos de respuesta a emergencias trabajaban para gestionar una situación potencialmente explosiva en la planta de fabricación de GKN Aerospace. El sábado por la noche, los bomberos encontraron una posible grieta en un tanque de las instalaciones. El jefe de la División de Bomberos del Condado de Orange, Craig Covey, dice que una grieta en el tanque podría ser un buen resultado. Si bien no es lo ideal, sería mejor si los químicos se filtraran lentamente en lugar de explotar. Este tanque contiene alrededor de 7,000 galones de metacrilato de metilo, un químico altamente tóxico e inflamable que se usa para fabricar resinas y plásticos. Los socorristas dicen que el incidente comenzó el jueves cuando los químicos en un tanque en la instalación comenzaron a exceder los límites de temperatura seguros. Las autoridades evacuaron a los residentes para protegerlos del riesgo de una gran explosión y de los humos nocivos que podría producir. Como los bomberos no pueden predecir la dirección en la que se moverán los humos, tuvieron que limpiar una amplia zona alrededor de la planta.

El Papa León XIV abordó el auge actual de la inteligencia artificial en su primera encíclica, una importante enseñanza dirigida a los 1.400 millones de católicos del mundo. La “Humanidad Magnífica” de Leo insta a los católicos a participar en la configuración de la ética de la IA en lugar de dejarla en manos de las élites tecnológicas adineradas.

ðŸŽ§ Al Papa Leo le preocupa que Silicon Valley esté impulsando la idea de un mundo híbrido humano-máquinadice Claire Giangrave, corresponsal en el Vaticano de la organización socia de NPR Religion News Service. Giangrave dice que el Papa ve la IA como una nueva Revolución Industrial y cree que la Iglesia Católica puede ayudar a guiar a la sociedad hacia un futuro más humano y humano. El Papa describe una nueva cara del colonialismo, donde se explotan los datos y la información de las personas. Lo llama “uno de los desafíos morales más urgentes de nuestro tiempo” y sostiene que los gobiernos y las organizaciones internacionales deben dar un paso al frente para promulgar leyes y regulaciones en torno al uso de la IA. Mientras que algunas empresas de IA se resisten a cualquier regulación del desarrollo de la IA, otras en Silicon Valley buscan activamente la guía de las tradiciones religiosas mientras navegan por nuevos e inesperados avances tecnológicos, dice Giangrave.

Iglesia y Estado

alternar título Sandy Huffaker/Getty Images

Esta semana en NPR, exploraremos la creciente mezcla de Dios y el gobierno en una nueva serie que llamaremos Iglesia y Estado. Es una idea que ha ido ganando impulso durante la primera y la segunda administración de Trump, no solo dentro de la política estadounidense sino también en toda la cultura estadounidense, en canciones y pinturas, libros escolares y eventos de adoración impregnados de fe y política.

En una nueva encuesta, los estadounidenses dicen que la religión está ganando una mayor influencia sobre el gobierno de Estados Unidos. La mayoría de los encuestados expresaron malestar con la creciente influencia. Jason DeRose, corresponsal de religión de NPR, dice que el proyecto Iglesia y Estado se desarrolló luego de que su equipo cubriera las acciones de la administración Trump que justificaban una mayor exploración. Entre esos temas se encuentra un informe reciente del Departamento de Justicia sobre el sesgo anticristiano, que destaca las diferencias políticas derivadas de la animosidad hacia los cristianos. Además, a principios de este mes, la administración organizó un servicio de oración en el National Mall, donde los miembros del gabinete oraron frente a una cruz gigante.

En Edición de la mañanaDeRose comparte ideas sobre las historias que se presentarán en la serie Iglesia y Estado esta semana y explica por qué su equipo llevó a cabo este proyecto.

Mira esto

alternar título Nickolai Hammar/NPR

Ponte cara a cara con la persona del momento. NPR Creadores de noticias El podcast de video saca a los nombres más importantes de la política, los negocios, los deportes, las artes y la cultura de los titulares y los lleva a la silla de entrevistas para discutir la huella que están dejando en el mundo. Sigue el Creadores de noticias podcast o suscríbete a Canal de YouTube de NPR para obtener nuevos episodios tan pronto como estén disponibles.

El viernes, Byron Allen trajo su espectáculo. Cómics desatados a la franja horaria de CBS que estuvo en manos durante mucho tiempo El último show con Stephen Colbert. El magnate de los medios y ex comediante ha elogiado a Colbert, pero señaló que su programa evitará la comedia política por la que Colbert era conocido, alejándose del típico formato nocturno. El programa de Colbert fue cancelado a pesar de sus altos índices de audiencia, una decisión que muchos consideraron políticamente motivada debido a las frecuentes críticas de Colbert a Trump y su administración. CBS dijo que la cancelación fue “una decisión puramente financiera”. Allen sostiene que nadie en CBS o su empresa matriz, Paramount, impuso restricciones o límites a su programa.

Allen se sentó para una NPR Creadores de noticiasentrevista con Ailsa Chang de NPR antes del episodio debut de Cómics desatados. Habló de sus planes para el programa, de por qué cree que todavía hay mucha comedia política disponible después de la cancelación de Colbert y de la importancia de que los afroamericanos posean y produzcan medios.

Mire la conversación en YouTube, escuche la entrevista o lea el artículo sobre su discusión.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título Andreea Alexandru/AP

El director rumano Cristian Mungiu ganó el sábado el máximo galardón del 79º Festival de Cine de Cannes por su drama de guerra cultural Fiordo. Felix Rosenqvist superó a David Malukas para hacerse con la victoria en la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis. Ganó por apenas 0,0233 segundos, el final más reñido en la historia de la carrera. (a través de WFYI) Shein, el gigante de la moda ultrarrápida, está adquiriendo Everlane, una marca que alguna vez atrajo a los compradores millennials con su sueño de “fábricas éticas” y “transparencia radical” en la producción y los precios de la ropa.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.