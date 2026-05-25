Revisión de la Premier League 2025

Bruno Fernandes

La adoración ofrece una clara indicación de lo bien que ha estado jugando esta temporada el capitán del Manchester United. Al principio, estaba arrastrando la interpretación de un equipo de Ruben Amorim a través de los partidos y pasó los últimos cinco meses liderando el equipo unificado de Michael Carrick. Los premios y récords siguen llegando a su manera; ganar el premio al jugador de la temporada de la Asociación de Escritores de Fútbol fue seguido rápidamente por alcanzar la mayor cantidad de asistencias en una temporada de la Premier League con 21 contra Brighton en el último día de la temporada. Considerando que el United estuvo muy dispuesto a vender a Fernandes hace menos de un año, uno se pregunta qué habría pasado en Old Trafford sin él. “En un momento pensé en irme -no diré a dónde- pero habría ganado muchos trofeos esa temporada. Decidí quedarme no solo por razones familiares, sino porque realmente me gusta el club”, dijo Fernandes a Canal 11. “Pero desde el lado del club, sentí un poco de: ‘Si te vas, no es realmente tan malo para nosotros’. Eso me duele un poco. Más que dolerme, me entristece, porque soy un jugador al que no tienen nada que criticar. Siempre estoy disponible para cada partido, siempre juego, ya sea bien o mal. Doy lo máximo.” Fernandes aporta una inteligencia increíble y una ética de trabajo en el campo, respaldada por una técnica impresionante que lo ha puesto por encima de sus compañeros de equipo del United, quienes todos se benefician de él. Es difícil discutir que haya un capitán de la Premier League más influyente que Fernandes y el United ha cosechado las recompensas.

Bruno Fernandes ha sido consistentemente excelente para el Manchester United, incluso durante sus luchas al principio de la temporada bajo Ruben Amorim. Fotografía: Martin Rickett/PA

David Raya

A menudo, cuando un equipo gana el título, toda la atención se centra en los delanteros que hacen el daño. Es difícil seleccionar a un individuo de un equipo ganador de liga, pero Raya merece muchos elogios. Pocos se quejaban de las actuaciones de Aaron Ramsdale, pero el español ha sido una gran mejora. Ha tenido al menos una parte del premio Guante de Oro por la mayor cantidad de porterías a cero en todas sus tres temporadas en el Arsenal. Comenzó todos los partidos, excepto en el último partido de la temporada en Selhurst Park, un signo de lo importante que es para los planes de Mikel Arteta. Las habilidades de los que están delante de Raya significan que regularmente tiene partidos muy tranquilos, pero cuando es llamado a actuar, siempre está enfocado y preparado, haciendo paradas cruciales en momentos críticos para asegurar que el Arsenal venciera al Manchester City.

Erling Haaland

El noruego aún tiene sus detractores que piensan que tiene un paseo fácil como el delantero que lidera la línea del Manchester City. Algunos creen que cualquiera marcaría la misma cantidad si tuviera las riquezas creativas de las que disfruta. Esta temporada ha marcado 27 goles, anotando uno cada 110 minutos. Como contexto, el subcampeón de la Bota de Oro de la Premier League, Igor Thiago, necesita 39 minutos adicionales por gol. Las quejas habituales abundan en que no hace lo suficiente en el juego en su totalidad, pero esto es obviamente un completo sinsentido porque cualquiera que haya jugado a nivel superior explicará que marcar goles es la parte más difícil de ser un futbolista de élite. Pep Guardiola parece pensar que Haaland es fundamental para el éxito, y el catalán sabe bastante sobre el juego. “Erling es el mejor delantero del mundo”, dijo Guardiola en febrero, y tratar de discutir con él parece un poco inútil.

Además de marcar 27 goles en la liga esta temporada, el supuestamente unidimensional Erling Haaland también ha proporcionado ocho asistencias. Fotografía: Phil Noble/Reuters

Igor Thiago

Después de que el Brentford vendiera a Yoane Wissa y Bryan Mbeumo, sin mencionar la salida de Thomas Frank para hacerse cargo del Tottenham, muchos los señalaban para el descenso. Keith Andrews y Thiago tenían otras ideas, llevando al equipo del oeste de Londres al noveno puesto. Había razones comprensibles para dudar: Thiago tuvo dos lesiones graves en su primera temporada en Inglaterra, lo que le llevó a jugar solo ocho veces en la liga, sin marcar goles. Pasó el verano poniéndose al día y asegurándose de que estaba finalmente listo para el desafío de la Premier League, marcando 12 en sus primeros 14 partidos de la temporada en todas las competiciones. Rara vez ha habido un bajón en su potencia, y ni más ni menos un juez que Carlo Ancelotti estaba lo suficientemente impresionado como para nombrarlo en la selección de Brasil para la Copa del Mundo. “Ya ha demostrado que puede ser un intérprete destacado en la Premier League”, dijo Andrews. “Le da dolores de cabeza a la oposición, la forma en que juega. No estoy seguro de que muchos jugadores disfruten enfrentarse a él.”

Morgan Gibbs-White

Trece partidos para el club y el país pasaron sin gol. No se le puede culpar a Gibbs-White, quien estaba en el ojo de la tormenta de Forest con nuevos gerentes llegando y yéndose mientras los tornados giraban. La llegada de Sean Dyche trajo un aumento en la forma, con cuatro goles en seis juegos, pero Gibbs-White realmente se lució bajo Vítor Pereira. Abrazar la responsabilidad del brazalete es parte del mantra de Gibbs-White y es un factor clave en que Forest mantenga su lugar en la Premier League y llegue hasta las semifinales de la Europa League. Su registro en la Premier League es impresionante, con 15 goles en 37 partidos, lo que lo convierte en uno de los No 10 más temidos del país. Forest hizo bien en retenerlo el verano pasado, pero parece que muchos más clubes vendrán a llamar a su puerta en esta ocasión y puede ser difícil para Forest igualar sus ambiciones. “Cuando las cosas no están sucediendo de la manera que quieres, cuando el equipo está luchando en el partido, muchos jugadores podrían preferir esconderse, no quieren el balón”, dijo Pereira. “Pero Morgan quiere el balón, quiere la responsabilidad, quiere marcar goles, quiere asistir.”