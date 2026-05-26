Carlos Vives vierte orgullo colombiano en Miami con gira Al Sol: Es importante estar en esta ciudad

El Kaseya Center de Miami se llenó de sombreros vueltiaos y banderas colombianas para recibir el Tour Al Sol de Carlos Vives el sábado por la noche (23 de mayo).

A las 9 p.m. en punto, tres pantallas grandes, incluida una redonda en el centro que representaba un sol (de ahí el nombre del tour), iluminaron el estadio lleno: “Todos necesitamos el sol para ser felices”, recitó la voz de Vives en un video introductorio.

En el espectáculo conceptual de dos horas, la estrella colombiana llevó a los espectadores en un viaje por el sistema solar hasta el infinito, pero “en mi tierra, el sol pega increíblemente fuerte”, continuó en el video antes de subir al escenario.

Fardando una chaqueta de mezclilla negra y jeans, y sus característicos rizos rubios sucios y rebosantes, Vives inició el concierto con “Volví a Nacer”, seguido de “La Bicicleta” y “Canción Bonita”.

“¿Cómo están, Miami? La ciudad de todos”, dijo. “Para mí, es importante estar en esta ciudad. La música me llevó por todo el mundo, no para ser más famoso, sino para mostrarle a mi familia lo que hay más allá de Colombia. He estado cantando durante muchos años, y uno aprende para quién canta: mi país, mi tierra, mi gente, mi región”.

Durante la noche, Vives, quien estuvo acompañado por 11 músicos, también deleitó a los fans con sus clásicos vallenatos y cumbias, incluyendo “La Gota Fría”, “El Cantor de Fonseca”, “Carito”, “Pa’ Mate”, “Cuando Nos Volvamos a Encontrar”, “Fruta Fresca” y “Robarte un Beso”.

Entre sus invitados sorpresa más destacados estuvieron Niña Pastori para una presentación de “Sombra Perdida”; Sergio George para “Si yo volviera a nacer”; Grupo Niche para la versión salsa-cumbia de “La Tierra del Olvido”; y Fonseca para “Quiero verte sonreír”.

“Cada show de Tour al Sol será un concierto desde el amanecer hasta el atardecer, un viaje a través de las emociones de la música que se mueve con el sol”, dijo previamente Vives a Billboard Español. “En resumen, Tour al Sol es un concierto con el sol de La Provincia”.

El Tour Al Sol, que comenzó el 16 de abril en Toronto, concluirá el 5 de junio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.