Fergie emocional se reúne con hermanos de Black Eyed Peas en los AMAs 2026

“A todos nuestros seguidores que han creado contenido a lo largo de los años, muchas gracias”, continuó, “A veces, el contenido que crean es tan grande y los sentimientos son tan grandes para mí que me abruma mirarlo porque hay tanto amor que le ponen y solo quiero decirles gracias de todo corazón. Los veo, significan mucho.”

Fergie, quien se aferraba firmemente a las manos de will.i.am y Taboo durante su discurso, continuó mencionando afectuosamente a su hijo adolescente. “Y ahora puedo decir esto”, bromeó, “Finalmente, finalmente puedo decir esto en la televisión: ‘¡Hola Axl!’ ‘¡Rock That Body’ lo logramos!”

Por supuesto, en los años desde que Fergie y los Black Eyed Peas tomaron caminos separados en 2018, su vínculo ha permanecido fuerte. De hecho, con Fergie, Will y Taboo todos cumpliendo 50 años en 2025 —Apl cumplió 50 en 2024 —todos se unieron para una fiesta de cumpleaños.

“Finalmente pudimos compartir comida juntos y celebrar nuestros hitos juntos”, escribió Fergie en Instagram en diciembre. “Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor.”

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