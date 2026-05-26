Nueva York de regreso en las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 tras barrer a Cleveland

CLEVELAND — Karl Anthony-Towns tuvo 19 puntos y 14 rebotes, OG Anunoby anotó 17 y los New York Knicks derrotaron a los Cleveland Cavaliers 130-93 el lunes por la noche para completar una barrida de cuatro juegos en las finales de la Conferencia Este y avanzar a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Landry Shamet anotó 16 desde el banquillo mientras que Mikal Bridges y Jalen Brunson tuvieron 15 cada uno para los Knicks, que se convirtieron en el cuarto equipo en tener una racha de 11 victorias durante su carrera en los playoffs. El último en hacerlo fue Golden State, que tuvo una racha de 15 juegos en camino a su segundo título en tres temporadas en 2017.

Todas menos una de las victorias de los Knicks han sido por doble dígito, con un margen promedio de victoria de 23.7 puntos.

â€œSiento que la palabra ‘esperanza’ ha estado ausente del nombre de los New York Knicks durante mucho tiempo y para mí ser parte de este equipo que revive la esperanza es algo especial,â€ dijo Towns.

Los Knicks retiraron a sus titulares con 7:47 restantes y una ventaja de 35 puntos mientras que su gran cantidad de fanáticos cantaban en voz alta “¡Knicks en cuatro!” Los fanáticos de Nueva York superaban fácilmente en número a los fanáticos de Cleveland, ya que los fanáticos famosos como el director Spike Lee, el comediante Tracy Morgan y el actor Timothée Chalamet y su novia, Kylie Jenner, hicieron el viaje.

â€œNuestros chicos jugaron muy bien. Estás en las finales de conferencia y anotas 65 puntos desde rebotes ofensivos y puntos en contraataque. No sé si he visto eso en esta etapa del año. Queríamos acelerar el ritmo,” dijo el entrenador Mike Brown.

Los Knicks dominaron en puntos de segunda oportunidad, superando a los Cavaliers 32-5. También tuvieron una ventaja de 33-9 en puntos en contraataque.

Nueva York jugará contra el campeón defensor Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs en las finales. Las finales de la Conferencia Oeste están empatadas a dos juegos con el Juego 5 que se jugará en Oklahoma City el martes. El Thunder o los Spurs tendrán ventaja de local cuando las finales comiencen el 3 de junio debido a un mejor récord en la temporada regular.

Esta será la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete juegos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Las leyendas de los Knicks Walt “Clyde” Frazier y Patrick Ewing presentaron el Trofeo Bob Cousy a los Knicks en la cancha.

Es la 15ª vez desde la fusión de la NBA-ABA en 1976 que un entrenador llega a las finales en su primer año con un equipo. Los Knicks contrataron a Brown después de separarse de Tom Thibodeau después de llegar a las finales de la Conferencia Este el año pasado, pero perdieron en seis juegos ante Indiana.

Será la segunda vez que Brown llega a las finales como entrenador. Su última aparición fue con Cleveland en 2007.

Los Knicks han ganado los tres de sus partidos decisivos durante los playoffs por al menos 30 puntos. Derrotaron a los Atlanta Hawks por 51 puntos en el Juego 6 de la primera ronda (140-89) y luego vencieron a los Philadelphia 76ers por 30 (144-114) en el Juego 4 de la segunda ronda para completar la barrida.

Brunson fue nombrado el MVP de la serie después de promediar 25.5 puntos y 7.8 asistencias.

Donovan Mitchell tuvo 31 puntos para Cleveland, que fue barrido en una serie de postemporada por primera vez desde las Finales de la NBA de 2018 contra Golden State.

â€œEstán jugando mejor baloncesto. Tienes que darles crédito. Están en racha. No quiero quitar mérito a lo que hemos hecho, pero a veces hay que dar crédito al otro equipo,” dijo el entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson.

Mitchell anotó los primeros ocho puntos de los Cavaliers mientras tomaban una ventaja de 8-2. Cleveland lideró durante la mayor parte de los primeros seis minutos antes de que Nueva York tomara el control.

El mate de Evan Mobley le dio a los Cavaliers una ventaja de 17-14 antes de que los Knicks anotaran nueve puntos seguidos.

Un floater de Mitchell acercó a Cleveland 30-26 con 2:12 restantes en el primer cuarto cuando Nueva York inició una racha de 20-0 en un lapso de cinco minutos. Los Knicks fueron 8 de 14 desde el campo, incluyendo cuatro triples. El banquillo anotó 15 puntos, incluyendo dos triples de Shamet. El escolta de séptimo año acertó 11 de 12 desde más allá del arco durante la serie.

Cleveland falló sus nueve intentos de campo durante su sequía, incluyendo todos los intentos de triples, y cometió cuatro pérdidas de balón.

Los Knicks lideraban por hasta 29 puntos en la primera mitad y estaban arriba 68-49 al medio tiempo. Fue la cuarta vez en esta postemporada que los Knicks estaban arriba por al menos 19 puntos después de 24 minutos.

Los Knicks ya tenían cuatro jugadores en cifras dobles en la primera mitad. Towns tenía un doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes.

La mayor ventaja de Nueva York fue de 45 puntos en el cuarto cuarto.

James Harden, quien terminó con 12 puntos pero acertó 2 de 8 desde el campo, lamentó las oportunidades perdidas de Cleveland. Además de no concretar tiros abiertos a lo largo de la serie, los Cavaliers desperdiciaron una ventaja de 22 puntos en el cuarto cuarto en el Juego 1 antes de perder 115-104 en tiempo extra.

â€œSí, fue 4-0, pero no nos dimos una oportunidad. Sinceramente, creo que somos el mejor equipo. pero en la serie no lo demostramos,” dijo.

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