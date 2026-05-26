Christopher Nolan Listo Para una Retrospectiva Completa en TIFF Lightbox para Iniciar Antes del Lanzamiento de The Odyssey

Christopher Nolan será protagonista de un completo retroceso en la serie estival del Festival Internacional de Cine de Toronto que comenzará antes del estreno teatral norteamericano de “The Odyssey” el 17 de julio.

La serie en el cine TIFF Lightbox, titulada “Christopher Nolan: Grand Designs”, se llevará a cabo del 8 de julio al 20 de agosto y contará con proyecciones exclusivas de las obras de Nolan en película de 35mm y 70mm.

Nolan hizo su debut como director con la película en blanco y negro de bajo presupuesto “Following”, que se lanzó desde la sección de Discovery del festival de Toronto en 1998. La última vez que regresó al festival fue en septiembre de 2017 con una proyección especial de “Dunkirk” en IMAX 70mm en celebración del 50 aniversario de IMAX. No se espera que Nolan asista al próximo retroceso de la serie estival del TIFF.

Para lanzar el retroceso, The Ringer y The Big Picture de Spotify organizarán una grabación en vivo de su podcast en TIFF Lightbox con Sean Fennessey y Amanda Dobbins, según un comunicado.

La retrospectiva que celebra al director autodidacta ganador de un Oscar incluirá las 12 películas de Nolan, varias de las cuales se proyectarán en formato 70mm. Incluyen: “Memento” (2000), “Insomnia” (2002), “Batman Begins” (2005), “The Prestige” (2006), “The Dark Knight” (2008), “Inception” (2010), “The Dark Knight Rises” (2012), “Interstellar” (2014), “Dunkirk” (2017), “Tenet” (2020) y “Oppenheimer” (2023).

La programación adicional del retroceso de Nolan en TIFF Lightbox incluye una presentación de “The Right Stuff” de Philip Kaufman, una película que Nolan ha citado como una de sus favoritas, según el comunicado. También está planeada una proyección de “Barbie” de Greta Gerwig, justo antes de la proyección de “Oppenheimer” el 18 de julio, como un guiño juguetón al fenómeno “Barbenheimer” del verano de 2023.

Además, el TIFF también ha anunciado una serie de proyecciones estelares de cine de animación japonés titulada “Universos Dibujados: Visiones en Animación” curada por el aclamado auteur de animación japonés Masaaki Yuasa que se llevará a cabo en noviembre y diciembre de 2026. Las fechas exactas del evento aún están por decidirse.

“Es un honor curar esta serie para el TIFF,” dijo Masaaki, conocido por obras como “Mind Game”, “Lu Over the Wall” y el nominado al Globo de Oro “Inu-Oh”, en el comunicado. “Al comenzar a dar forma a la alineación, estoy emocionado de volver a mirar las obras que despertaron mi propia imaginación desde una edad temprana, y de organizar una serie centrada en los artistas que han definido el género y los increíbles creadores que siguen empujando las posibilidades visuales del anime hoy. Espero traer un programa que realmente sorprenda y deleite a todos”.

“La serie estelar en TIFF Lightbox fue concebida para presentar grandes artistas e ideas que capturan y moldean la imaginación popular,” dijo Anita Lee, directora de programación en TIFF. “Christopher Nolan es una de las voces más influyentes en el cine contemporáneo de hoy, donde cada nueva película es un evento cultural,” añadió, “mientras que el anime sigue explotando como una fuerza artística que moldea el entretenimiento global a través de diferentes medios. Estos programas ofrecen a audiencias de todas las edades una mirada convincente a la escala, creatividad e innovación que definen el cine hoy en día”.