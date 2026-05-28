MCA Establece Alianza Estratégica Con ONE4 Records

MCA ha establecido una alianza estratégica con el sello discográfico ONE4 Records con sede en Nashville, fundado por los veteranos de la industria Brian Wright y Coran Capshaw de Red Light Management. La ejecutiva musical Katherine Godwin se desempeña como directora creativa de ONE4. Se esperan firmas de artistas para ONE4 en los próximos meses.

“En MCA, creemos que el futuro de este negocio pertenece a empresas dispuestas a invertir profundamente en artistas, composición de canciones y desarrollo creativo a largo plazo”, afirmó Mike Harris, presidente y CEO de MCA, en un comunicado. “Brian tiene uno de los instintos creativos más fuertes en el negocio, y junto a Coran y el equipo de ONE4, estamos creando un entorno donde los artistas pueden desarrollarse de manera auténtica y sostenible con el apoyo y la infraestructura de MCA detrás de ellos”.

Wright ha sido fundamental para dar forma a álbumes de country influyentes como el álbum Traveller certificado por la RIAA 7 veces Platino de Chris Stapleton, así como el álbum 3 veces Platino de Jon Pardi California Sunrise, y ha trabajado con artistas como Jamey Johnson y George Strait. Wright comenzó su carrera con Universal Music Group hace más de 25 años, y ejerció como vicepresidente ejecutivo de A&R antes de su salida de la discográfica en 2023. En su rol, lideró iniciativas de A&R en Capitol Records Nashville, EMI Records Nashville, Mercury Nashville y MCA Nashville.

“A&R es la fuerza motriz detrás de lo que estamos construyendo”, dijo Wright, socio gerente y cofundador de ONE4, en un comunicado. “Con el apoyo y los recursos de los socios involucrados en esta empresa, tenemos la flexibilidad para seguir cualquier camino que mejor sirva al artista y a su música”.

“Es emocionante ser parte de un modelo centrado en el desarrollo de artistas y música que tiene un enfoque más personal y práctico”, agregó Coran Capshaw, cofundador de ONE4.

MCA es el hogar de artistas como 49 Winchester, Eric Church, Vince Gill, Mickey Guyton, Miranda Lambert, Reba McEntire, Chris Stapleton y George Strait.