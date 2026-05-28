Modelo a seguir está de regreso con su tercer LP Chuck Timely & the Hourglass

El muy esperado trabajo que seguirá a “Kansas Anymore” del músico llegará el 7 de agosto

Role Model está de vuelta al cien por ciento. El músico ha anunciado su tercer álbum titulado Chuck Timely & the Hourglass, el cual es la esperada continuación de su exitoso álbum “Kansas Anymore”. El nuevo álbum llegará el 7 de agosto, a través de Interscope. Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pilsbury, también reveló que el sencillo principal “High Hopes 3000” se lanzará el 3 de junio.

El cantautor emocionó a sus fanáticos cuando comenzó a dar pistas sobre el nuevo proyecto en abril con una cuenta de Instagram inexplicable para su nuevo alter ego “Chuck Timely”. La semana pasada, Pilsbury envió tarjetas de amistad a través del correo postal a algunos fanáticos seleccionados que los dirigieron a un mensaje de voz pregrabado de “Chuck”. Esta acción no solo anunció “Chuck Timely & the Hourglass”, sino que también anticipó “High Hopes 3000”.

Ha pasado un poco más de un año desde que Pilsbury lanzó nueva música: En febrero de 2025, compartió la versión de lujo de “Kansas Anymore” mientras veía cómo su estrella brillaba, gracias en parte al éxito viral “Sally, When The Wine Runs Out”. Su último álbum también incluyó el favorito soul “Some Protector”.

La noticia de su tercer álbum llega justo cuando Pilsbury está listo para comenzar una serie de fechas en festivales de verano, con paradas en Primavera, Bonnaroo, Leeds y Reading, entre otros lugares. A pesar de su gira internacional, parece que Role Model encontró inspiración para el nuevo disco en Estados Unidos. Según su cuenta de Instagram “Chuck Timely”, el músico pasó tiempo en Maine el pasado mes de abril. Es un lugar que había estado observando durante un tiempo. En su historia de portada de octubre de 2025 en Rolling Stone Musicians on Musicians con MarÃ­a Zardoya, Pilsbury le dijo a la cantante: “Me encantaría escribir en Maine. Aún no lo he hecho, así que es una meta”.