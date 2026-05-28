Thunder vs Spurs Parlay en el mismo juego para el Juego 6 de los Playoffs de la NBA de esta noche

Actualizado: 28 de mayo de 2026, 04:30 p.m. ET

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Con la temporada en juego, a Jason Logan le gusta que San Antonio mantenga su cancha en un Juego 6 con alta puntuación. Todo está en su mejor parlay del mismo juego Thunder vs. Spurs para el Juego 6 de las finales de la Conferencia Oeste.

Foto de – Reuters Connect.

Si los San Antonio Spurs necesitan inspirarse para seguir peleando en el Juego 6 de las finales de la Conferencia Oeste, tal vez “El Jefe” pueda organizar una excursión del equipo al Álamo.

San Antonio se enfrenta a la eliminación en casa contra el Oklahoma City Thunder el jueves y este enfrentamiento de alto riesgo es el escenario perfecto para mi Thunder vs. Spurs parlay en el mismo juego.

Mis selecciones de la NBA como San Antonio para forzar un Juego 7 con un final con muchas puntuaciones, destacado por la estrella Victor Wembanyama.

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Para obtener más análisis, consulte mis predicciones de Thunder vs. Spurs para el 28 de mayo.

Nuestro mejor SGP Thunder vs Spurs para el Juego 6

Pierna n.° 1 del SGP: la línea de dinero de los Spurs

Los San Antonio Spurs tienen el tercer rating neto más alto en su cancha en la postemporada y calentarán sus fríos tiros del Juego 5 regresando al Frost Bank Center.

El regreso a Texas también ayudará a los Spurs a ajustar las tuercas a las pérdidas de balón, lo que realmente obstaculizó su ofensiva en esta serie. La defensa está haciendo un gran trabajo al frenar a Shai Gilgeous-Alexander, lo que es como cortarle la cabeza a la serpiente.

San Antonio tiene marca de 5-1 tras una derrota en esta postemporada y 20-6 SU en esos lugares en general.

Etapa 2 del SGP: Más de 218,5

La final del Juego 5 superó el total final y podría ser una pista de hacia dónde se dirige esta serie en términos de puntuación. Chet Holmgren finalmente despertó, y el banco del Oklahoma City Thunder no permite mucha caída ofensiva, lo que significa que San Antonio tendrá que anotar en el Juego 6.

Los Spurs están en su mejor momento jugando con ritmo, impulsado por una ofensiva de transición. Estos equipos produjeron totales superiores a 230 en la temporada regular y esa es la tendencia del jueves.

Etapa 2 del SGP: Victor Wembanyama Más de 27,5 puntos

Después de un fracaso de 5 de 15 en el Juego 5 y de abandonar la prensa posterior al juego, Victor Wembanyama está bajo el microscopio en esta salida de vida o muerte.

El entrenador y los jugadores de San Antonio le ruegan a Wemby que sea más agresivo, y aunque algunos modelos tienen 27 puntos con 18 FGAS, yo espero más de 22 tiros del jugador de 7 pies.

Wembanyama se recupera de esfuerzos silenciosos, promediando 28 puntos en los últimos 21 juegos luego de 15 FGA o menos. Nueve de ellos han alcanzado más de 30 puntos.

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Vea nuestra vista previa completa del Juego 6 de Thunder vs Spurs

Obtenga el desglose completo de Jason Logan de este juego, incluida su mejor apuesta, además de las últimas probabilidades, lesiones y tendencias de apuestas de la NBA, en su Predicciones del Thunder vs.Spurs para el Juego 6.

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