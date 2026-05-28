El Departamento del Tesoro prepara un billete de 250 dólares con la cara de Trump

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El rostro del presidente Trump pronto podría aparecer en un billete de 250 dólares como parte de la celebración del 250 aniversario del país por parte de la administración Trump.

Actualmente, la ley establece que ningún presidente vivo puede aparecer en moneda, pero la administración se está preparando para la posibilidad de que el Congreso apruebe una legislación que autorice el proyecto de ley especial de Trump.

“Todo está en manos del… Capitolio”, dijo el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la sala de reuniones de la Casa Blanca. “Preparamos las cosas con antelación… pero nos apegaremos a la ley”.

Bessent añadió que no creía que hubiera nada “desagradable” en que el presidente que estuvo en el cargo durante el 250 aniversario del país apareciera en el proyecto de ley.

El año pasado, el representante republicano Joe Wilson de Carolina del Sur propuso un proyecto de ley que requeriría que el Tesoro imprimiera billetes de 250 dólares con el retrato de Trump, pero la legislación aún no ha sido adoptada.

El Washington Post informó que fueron dos funcionarios políticos designados por Trump quienes comenzaron a instar a que se crearan borradores del nuevo billete de 250 dólares, incluyendo burlas de la imagen del presidente. Bessent mostró un borrador de la historia del Post mientras informaba a los periodistas de la Casa Blanca el jueves.

Si el Congreso cambia la ley, Trump sería la primera persona viva en aparecer en un billete desde 1866.

El presidente ya ha hecho historia en lo que a aparecer por dinero se refiere. A principios de este año, el Departamento del Tesoro anunció que la firma de Trump aparecería en todos los billetes nuevos impresos, lo que supone un cambio respecto de las firmas del secretario del Tesoro y del tesorero.

Es parte de una tendencia más amplia en la que Trump deja su huella en edificios e instituciones gubernamentales y otros materiales, algunos en un esfuerzo por conmemorar el 250 cumpleaños de Estados Unidos.

Existe la posibilidad de un nuevo pasaporte conmemorativo con el rostro de Trump, por ejemplo. Y la moneda conmemorativa. Y pasan los Parques Nacionales.

En Washington, el rostro de Trump aparece en una pancarta sobre el Departamento de Justicia. Su nombre se añadió al Centro Kennedy para las Artes Escénicas y al Instituto de la Paz de Estados Unidos. Su administración también nombró iniciativas políticas, como las Cuentas Trump, en honor al presidente, conocido en su carrera empresarial por su prolífica marca propia.