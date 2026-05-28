Gira de pretemporada del Manchester United 2026: Calendario completo, rivales confirmados incluyendo Leeds, PSG, Atletico Madrid, Wrexham mientras los gigantes de la Premier League se preparan para la temporada 2026/27.

Manchester United está visitando Finlandia por primera vez en 61 años durante un programa de pretemporada que incluye oponentes familiares, ya que Michael Carrick se prepara para su primera campaña completa como entrenador principal.

Después de convertir al United en el equipo con mejor rendimiento en la Premier League desde su llegada de forma temporal en enero, los primeros oponentes internacionales de Carrick como jefe permanente incluirán a Wrexham, Rosenborg, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain.

United tuvo una pretemporada mixta bajo Ruben Amorim el año pasado, empatando con Leeds United, Everton y Fiorentina y venciendo a West Ham y Bournemouth.

Aquí tienes toda la información sobre los equipos a los que se enfrentará el United durante la pretemporada 2026/27, así como detalles sobre las horas de inicio y los estadios.

Después de su viaje a Helsinki, el United se dirigirá a Noruega, Suecia e Irlanda para los partidos durante julio y agosto.

Aquí está la lista completa.

– Sábado, 18 de julio: Wrexham en el Olympiastadion (Helsinki, Finlandia) a las 16:00 BST (11:00 ET / 08:00 PT) – Viernes, 24 de julio: Rosenborg en el Lerkendal Stadion (Trondheim, Noruega) a las 17:00 BST (12:00 ET / 09:00 PT) – Sábado, 1 de agosto: Atlético de Madrid en el Strawberry Arena (Estocolmo, Suecia) a las 14:00 BST (09:00 ET / 06:00 PT) – Sábado, 8 de agosto: PSG en el Nya Ullevi (Gotemburgo, Suecia) a las 16:00 BST (11:00 ET / 08:00 PT) – Miércoles, 12 de agosto: Leeds United en el Croke Park (Dublín, Irlanda) a las 19:30 BST (14:30 ET / 11:30 PT)

United cuenta con una gran base de fans en Escandinavia y Dublín, por lo que las giras son comercialmente importantes y una oportunidad para que los seguidores de esas áreas vean al equipo.

Los detalles de los boletos están disponibles en la página de fixtures del United.

La temporada 2026/27 de la Premier League comienza el fin de semana del 22 de agosto de 2026 y finaliza el 30 de mayo de 2027.