La ONU agrega a Israel a la lista negra por violencia sexual relacionada con conflictos

La ONU agrega a Israel a la lista negra por violencia sexual...

El Embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, dice que las Naciones Unidas han “agregado a Israel a la lista negra de violencia sexual en zonas de conflicto”, lo que llevó a Israel a cortar lazos con el jefe de la ONU, Antonio Guterres.

“Estamos hartos de este secretario general”, agregó Danon en un video publicado el jueves, denunciando el próximo informe de la oficina de Guterres.

El informe anual del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con conflictos se presenta normalmente a los estados pertinentes antes de su publicación. En agosto pasado, el informe advirtió que Israel podría ser agregado a la lista de partes sospechosas o responsables de violencia sexual en situaciones de conflicto armado.

“La decisión de poner a Israel en la lista negra y acusarnos de usar la violencia sexual como un arma de guerra es una decisión escandalosa”, dijo Danon.

“El secretario general y su equipo continúan difundiendo mentiras contra Israel. Ponernos a nosotros y a terroristas de Hamás en la misma lista, eso es inaceptable”.

La misión israelí ante la ONU dijo en un comunicado que no tendrá contacto con la oficina del secretario general mientras Guterres siga al frente de la organización.

El ministerio de Relaciones Exteriores del país también expresó su enojo por el próximo informe.

“La vergonzosa y absurda decisión de la ONU de incluir entidades israelíes en el anexo al informe de violencia sexual relacionada con conflictos es una prueba más de la verdadera naturaleza de la ONU: una organización politizada y corrupta que ha abandonado sus principios fundacionales y que tiene como objetivo principal atacar a Israel”, dijo Oren Marmorstein, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

El portavoz de Guterres dijo que estaban al tanto de las declaraciones de Danon.

“Por nuestra parte, la puerta del secretario general sigue abierta”, dijo Stephane Dujarric.

Reem Alsalem, relator especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, dijo que agregar a Israel a la lista negra por violencia sexual es “más que necesario”.

“Esta inclusión no podía haber llegado en mejor momento”, escribió Alsalem.

“En el pasado, expresé mi decepción de que Israel no estuviera en la lista, dada la violencia sexual sistemática, a gran escala y horrible perpetrada por Israel contra mujeres, hombres y niños palestinos que han sido documentados y verificados de forma independiente”, agregó.

Patrón sistemático de abuso

En agosto pasado, la ONU citó “información creíble” sobre la violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad israelíes contra los detenidos palestinos en cárceles y otros centros de detención, y dijo que los inspectores de la ONU no habían tenido acceso a las instalaciones.

“Invitamos al representante de la ONU a venir a Israel para verificar esas acusaciones ridículas. Eligieron no venir”, dijo Danon.

Los palestinos detenidos en cárceles israelíes, especialmente aquellos llevados desde Gaza durante la brutal guerra de Israel desde 2023, han revelado cómo sufren un trato deshumanizante por parte de los guardias y soldados, incluyendo tortura y violencia sexual. Según organizaciones internacionales de derechos humanos, estos testimonios forman parte de un patrón más amplio y sistemático.

Además, un informe del Consorcio de Protección de Cisjordania el mes pasado encontró que la violencia sexual y otras formas de abuso de género cometidas por colonos y soldados israelíes están obligando a los palestinos a abandonar Cisjordania ocupada.

Incluso extranjeros, en concreto los a bordo de una reciente flotilla de ayuda con destino a Gaza, dicen que los activistas liberados que fueron secuestrados en aguas internacionales sufrieron abusos mientras estaban detenidos en Israel, incluidos al menos 15 casos separados de agresión sexual o violación.

A principios de este mes, Israel también rechazó las acusaciones de violación por parte de sus fuerzas, detalladas en un artículo del periodista de The New York Times, Nicholas Kristof. El gobierno israelí respondió al informe afirmando que tomaría la medida extraordinaria de demandar al periódico. El reportaje de Kristof se basaba en los testimonios de 14 víctimas palestinas, hombres y mujeres.

Las relaciones entre la ONU e Israel están tensas y han alcanzado su punto más bajo desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque que precedió a la guerra genocida de Israel en Gaza, que ha causado la muerte de más de 72,000 palestinos.

Las autoridades israelíes han criticado a Guterres y a otros funcionarios de la ONU por su condena a su brutal conducta en Gaza. El jefe de la ONU fue declarado “persona non grata” en Israel en 2024.