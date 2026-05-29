Laos: primer aldeano rescatado de una cueva inundada

El primero de cinco aldeanos que quedaron atrapados en una cueva en Laos salió el viernes por la noche, después de que los rescatistas lo sacaran sano y salvo.

“La primera víctima ha sido rescatada con éxito fuera de la cueva”, dijo un grupo de rescate tailandés en una publicación de Facebook.

Una multitud saludó al hombre, que luchaba por caminar y tuvo que ser asistido por dos rescatistas. Luego se lo llevaron para un control médico.

Es la primera salida de la cueva desde que los buzos encontraron con vida a los cinco hombres el miércoles.

Los aldeanos entraron a la cueva la semana pasada en busca de minerales valiosos, pero quedaron atrapados dentro por una inundación repentina que bloqueó su salida. Otro aldeano que escapó a tiempo logró alertar a las autoridades que quedaban siete adentro.

Un equipo de expertos se reunió para ayudar a los hombres en lo que ha sido una misión muy compleja.

Equipos de rescate de Laos y la vecina Tailandia, junto con colegas japoneses y malayos, llegaron al lugar en una zona accidentada de la provincia central de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientiane.

El hombre tuvo que ser asistido mientras salía de la cueva. Imagen: Asociación de Voluntarios del Pueblo Lao/AP Photo/Picture Alliance

Los buzos corrían contrarreloj, enfrentándose a entornos oscuros y desconocidos, abriéndose paso a través de pasadizos retorcidos, estrechos e inundados con paredes irregulares.

Según los informes, el equipo de rescate encontró a los hombres en buen estado de salud, pero agotados por la deshidratación y la falta de alimentos.

Otros cuatro esperan rescate

Dos hombres siguen desaparecidos y las esperanzas de encontrarlos se están desvaneciendo, ya que los equipos de rescate ya han buscado alrededor del 95% del sistema de túneles, pero hasta ahora no han encontrado rastros de los dos, dijo el buzo de cuevas finlandés Mikko Paasi a ThaiPBS World.

“No nos quedan muchos lugares donde buscar”, explicó.

Los cuatro restantes tendrán que ser retirados y la operación puede llevar tiempo, ya que el tiempo y las condiciones de los hombres tienen que ser las adecuadas.

Thakkit Taengtang, de la Asociación Sai Than, una de las organizaciones de rescate tailandesas en el lugar, dijo que por ahora las evacuaciones de los otros cuatro fueron suspendidas hasta mañana porque no estaban listas.

Los equipos de rescate bombearon agua el viernes desde los pasillos de la cueva inundada, pero una tormenta matutina complicó su trabajo.

Mientras esperan, los hombres atrapados ya han recibido agua, comida blanda y mantas de aluminio para mantenerlos calientes.

Sacar a los hombres no es fácil, ya que los rescatistas deben sopesar los altos riesgos de guiar a los sobrevivientes sin habilidades de buceo a través de aguas de visibilidad nula cuando la cueva está inundada, o esperar más tiempo para que haya menos agua en los pasillos.

Editado por: Sean Sinico