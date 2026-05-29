Imported Article – 2026-05-29 19:59:06

El legendario exentrenador del Arsenal, Arsene Wenger, y uno de los jugadores a quienes llevó a la única final de la Liga de Campeones del club, Sol Campbell, se encuentran entre las figuras que han realizado predicciones sobre la final de esta temporada en el estadio Puskas Arena el sábado.

Dos antiguos habituales de la Premier League han argumentado a favor del equipo inglés venciendo al Paris Saint-Germain, mientras que algunos de sus compañeros luminarias han defendido que los actuales campeones merecen su condición de favoritos.

Unai Emery, quien ha dirigido ambos equipos, y el icónico centrocampista Andrea Pirlo también han expresado sus opiniones en entrevistas.

A medida que se acerca el partido más esperado de la temporada europea de clubes, 101GreatGoals echa un vistazo a la variedad de predicciones audaces.

—

Contexto: Personalidades del fútbol hacen predicciones sobre la final de la Liga de Campeones. Verificación de hechos: Las declaraciones citadas son opiniones y predicciones de expertos y exjugadores de fútbol, no hechos comprobados.