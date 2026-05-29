Ibrahima Konate dejará el Liverpool de forma gratuita

Konate parecía tan confiado como siempre cuando dijo en abril que había una “gran posibilidad” de que permaneciera en Anfield.

De hecho, incluso pidió a los periodistas hablar con el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, dando a entender que siempre había querido quedarse en el club, a pesar de los rumores anteriores que le vinculaban con un fichaje por el Real Madrid.

“Estoy esperando arreglar el contrato, pero cuando todo esté arreglado, tendrás que preguntarle a Richard qué le dije en septiembre, noviembre y él dirá algo para que todos se callen”, dijo Konate en ese momento.

En los últimos meses, el técnico Arne Slot describió a Konate como “vital” y admitió que el Liverpool no estaría en conversaciones para un nuevo acuerdo si no quisiera que el defensa se quedara.

Ahora parece que ese contrato no se resolverá y Konate saldrá de Anfield sin siquiera despedirse, a diferencia de Salah y Robertson, quienes se despidieron de los fanáticos el fin de semana pasado.

La verdad es que es un desastre por ambas partes. Para el Liverpool, este es otro activista experimentado que se marcha con una transferencia gratuita. Esta situación debería haberse resuelto el verano pasado, para poder recibir una tarifa por Konate o, a más tardar, en la ventana de enero.

A los 27 años, Konate está en su mejor momento y, aunque las opciones no están claras en este momento, los ojos se iluminarán en todo el mundo al conseguir un central de su calibre de forma gratuita. Cualquier decisión sobre su próximo club puede llegar después del Mundial.

Sin embargo, eso se reducirá a un acuerdo salarial, con la simple cuestión de que Konate quiere mucho más dinero que la cantidad que le valora el Liverpool. Deja al francés en una posición precaria y sin poder permanecer en el club donde dijo que realmente quería estar.

El Liverpool cree que cualquier acuerdo no puede llegar a costa de su equilibrio financiero ni socavar la asignación de recursos dentro del equipo de juego. Y entonces parece que Konate saldrá silenciosamente por la puerta trasera.

Puede que la temporada para olvidar del Liverpool haya terminado la semana pasada, pero los problemas continúan para Slot y compañía, con un resultado decepcionante para ambas partes.