Jeff Bezos reacciona después de que el cohete Blue Origin explota en la plataforma de lanzamiento.

Un experimentado excursionista que compite en carreras de larga distancia, natación y triatlones, Zane Wach casi fue derribado por el mal de altura mientras hacía senderismo con su padre Ryan Wach en el Monte Whitney de California en junio de 2025.

“Comenzó a experimentar alucinaciones,” explicó Ryan a SFGATE sobre el joven de 14 años. “Él sabía que estaba alucinando. Dijo que veía cosas como hombres de nieve y la Rana Gustavo.”

Ryan logró detener a su adolescente de caminar hacia el acantilado varias veces mientras bajaban por el sendero. “Estaba en un estado mental alterado, y no sé qué lo causó. Todavía no lo sabemos,” señaló el padre. “Mi mejor suposición es una combinación de agotamiento, falta de sueño, probablemente deshidratación y efectos duraderos del mal de altura. Pero básicamente comenzó a dudar de la realidad.”

En un tercer intento, Ryan estaba demasiado lejos para atrapar a Zane, viendo cómo su hijo caía aproximadamente 120 pies desde el acantilado. Después de esperar seis horas para que un helicóptero de Búsqueda y Rescate del Condado de Inyo llegara y llevara a Zane al Hospital Southern Inyo en Lone Pine, fue estabilizado y transferido a un centro de trauma pediátrico en Las Vegas. Colocado en un coma inducido médicamente, eventualmente comenzó a respirar por su cuenta.

“Al final será una historia de supervivencia,” dijo Ryan sobre su hijo, quien sufrió traumatismo craneal junto con un dedo roto, un tobillo y pelvis fracturados, “pero en este momento todavía estamos en medio de todo.”

[Contexto: Zane Wach sufrió un accidente grave mientras hacía senderismo con su padre en California en 2025.] [Verificación de hechos: La historia ha sido contada por Ryan Wach a SFGATE.]