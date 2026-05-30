Resiliencia en Movimiento: Fort Belvoir Rinde Homenaje a Jóvenes Militares con Celebración Comunitaria

FORT BELVOIR, Va.- Fort Belvoir reconoció oficialmente a sus héroes más jóvenes durante la firma anual de la Proclamación del Mes del Niño Militar (MOMC) y KidsFest el 18 de abril. Más de 800 miembros de la comunidad se reunieron en el Centro de Edad Escolar de Markham para honrar la resiliencia de los niños militares y celebrar la fuerza que aportan a la fuerza.

Abril está designado por el Departamento de Guerra (DoW) como el Mes del Niño Militar, un tiempo dedicado a reconocer los desafíos únicos, sacrificios y valentía de los niños en familias militares. El evento dual comenzó con la firma oficial de la proclamación, con el coronel David Stewart, comandante de la guarnición de Fort Belvoir, reafirmando el compromiso de la instalación de apoyar a la juventud militar.

Durante su bienvenida, Stewart habló con los jóvenes presentes, elogiando su papel vital en la preparación general de la comunidad.

“Los niños militares son el corazón mismo de nuestras familias”, dijo Stewart. “Llevan con gracia el honor del servicio de su familia con fortaleza e inspiración que es tanto inspiradora como esencial. Enfrentan desafíos únicos, desde mudanzas frecuentes y cambios de escuela hasta las largas separaciones que vienen con los despliegues. Sin embargo, a lo largo de todo, su espíritu inquebrantable brilla intensamente. Hoy, decimos gracias por su paciencia, coraje y su fuerza inspiradora. Son una parte vital y apreciada de nuestra familia del Ejército.”

Una Celebración de Familia y Apoyo

Durante todo el día, el Centro de Edad Escolar de Markham tuvo un ambiente festivo. Stewart señaló que el evento estaba diseñado para la relajación familiar, al tiempo que tomaba un momento para reconocer al personal que apoya a esas familias durante todo el año.

“Este es un día para los jóvenes, y para aquellos jóvenes de corazón, para crear momentos familiares alegres que perdurarán toda la vida”, añadió Stewart. “También es la oportunidad perfecta para agradecer al dedicado y profesional equipo de nuestros Servicios Infantiles y Juveniles. Su trabajo incansable y su cuidado genuino por nuestros niños proporcionan un entorno estable y enriquecedor para que nuestra comunidad prospere.”

Nuevas Atracciones y Compromiso Mejorado

El KidsFest de este año presentó varias adiciones nuevas que resultaron ser deleites para cientos de asistentes. Un artista profesional de pintura facial y un artista de globos brindaron entretenimiento popular durante todo el día, construyendo sobre el éxito de atracciones similares en eventos previos de la instalación. Para expandir las opciones para diferentes grupos de edad, los organizadores también introdujeron dos inflables nuevos, así como juegos interactivos de dardos y pelotas.

Las festividades se mejoraron aún más con nuevos proveedores de alimentos y helados, ofreciendo numerosos dulces para las familias mientras disfrutaban del clima primaveral.

Además de las nuevas actividades, el diseño físico del evento fue estratégicamente modificado este año. La nueva configuración fue diseñada para mejorar el compromiso entre las familias y los organizadores del evento, expositores y presentadores. Esto permitió un flujo más lógico en todo el centro, facilitando a los asistentes ver y aprovechar cada actividad ofrecida.

Una Gran Cantidad de Recursos para las Familias Militares

Más allá de la diversión, el KidsFest sirvió como un centro vital de recursos comunitarios. Socios de los alrededores estaban ansiosos por apoyar el evento, permitiendo que las familias exploraran servicios y productos disponibles fuera de la instalación que quizás no estén fácilmente accesibles en el lugar.

Los padres tuvieron la oportunidad de interactuar con representantes sobre soluciones de decoración y muebles para viviendas militares, así como expertos en consultoría financiera y seguros. Las familias también aprendieron sobre opciones recreativas fuera del recinto, incluyendo programas de natación especializados para niños de todas las edades. Además, el equipo de Marketing de MWR destacó eventos próximos e información de programas, asegurando que los padres se mantengan en contacto con las actividades futuras dentro de la red de apoyo más amplia de la instalación.

Construyendo Resiliencia Juntos

Eddsy Ortiz Nogue, Director de Alcance de CYS y organizador de KidsFest, enfatizó que esta reunión sirvió para una misión más profunda que solo entretenimiento.

“Eventos como KidsFest apoyan el objetivo de la Guarnición de construir una Comunidad Resiliente porque realmente no se puede construir resiliencia en aislamiento, es por eso que reunir a todos para KidsFest es tan especial,” dijo Ortiz Nogue. “Cuando nuestras familias militares se conectan y se divierten en este tipo de ambiente relajado, construyen amistades que rápidamente se convierten en una red de apoyo vital. Son esas conexiones exactas en las que se apoyarán cuando las cosas se pongan difíciles, como durante un despliegue o una larga rotación de entrenamiento.”

El Mes del Niño Militar puede haber concluido, pero el liderazgo de Fort Belvoir y los profesionales de CYS siguen dedicados a asegurar que sus miembros más jóvenes sepan que sus sacrificios son vistos y apreciados todo el año. Los niños militares siempre serán celebrados y honrados a través de CYS y todos los demás programas y eventos de MWR.

Para obtener más información sobre nuestra programación centrada en la familia y las próximas actividades, visite belvoir.armymwr.com.