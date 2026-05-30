Se confirma la novena persona muerta en el desastre de la fábrica de papel de Longview

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Los equipos de recuperación recuperaron el viernes por la tarde el cuerpo de otro trabajador que murió en la ruptura química del martes en la fábrica de papel de Longview. Esto eleva a nueve el número de muertos confirmados en Nippon Dynawave Packaging Co., y dos personas más siguen desaparecidas y se presumen muertas.

El esfuerzo para recuperar a las últimas víctimas del peor accidente industrial que el estado de Washington ha visto en un siglo podría ser lento y desafiante, dijo el viernes Matt Amos, jefe del batallón de bomberos de Longview.

Soldados y aviadores de la Décima Fuerza de Respuesta Nacional de la Guardia Nacional de Washington ofrecen apoyo a los socorristas luego de la implosión de un tanque químico en la fábrica de pulpa y papel Nippon Dynawave el jueves 28 de mayo de 2026 en Longview, Washington. Adeline Witherspoon/Guardia Nacional de Washington vía AP

Las cuadrillas pudieron traer camiones aspiradores y cientos de pies de manguera al lugar para eliminar el líquido y pudieron avanzar cientos de pies más adentro del sitio, donde se almacenó una tina de 900,000 galones de un químico cáustico conocido como “licor blanco” para su uso en la fabricación de papel, dijo Amos. Y las lecturas de la calidad del aire en el sitio han mejorado.

Pero los investigadores mantienen una distancia alrededor del enorme tanque roto, que aún puede contener decenas de miles de galones del líquido corrosivo.

“Es un trabajo de mucha precisión”, dijo Amos. “Sigue siendo increíblemente difícil para todos los que trabajan en la escena”.

La bandera del estado de Washington, la bandera estadounidense y las banderas de Nippon Dynawave ondean a media asta, mientras que las flores marcan un monumento improvisado en el antiguo equipo de la fábrica frente a Nippon Dynawave Packaging Co. para las víctimas de la ruptura química de la fábrica de papel de Longview. Eli Imadali/OPB

Mientras buscan los restos de las dos personas aún desaparecidas, los equipos también están tratando de preservar evidencia para las investigaciones que comenzarán una vez que concluya el esfuerzo de recuperación, dijo Amos. Dado el acceso limitado a algunas zonas dañadas del molino, los funcionarios no pudieron estimar cuánto tiempo más continuará la búsqueda.

A medida que continúan los esfuerzos de recuperación, las agencias ambientales estatales y federales han estado trabajando con funcionarios de Longview para responder a las consecuencias ambientales de una liberación química que mató a los peces en diques cerca de Nippon Dynawave y provocó brevemente niveles elevados de pH en el río Columbia a principios de semana.

Respuesta ambiental

El agua potable en Longview sigue siendo segura, dijo el Director de Obras Públicas de Longview, Chris Collins, y agregó que limpiar las zanjas cercanas a los pozos de agua subterránea de la ciudad ha sido una máxima prioridad y los niveles de pH en esas zanjas ahora están en niveles normales.

Pero los niveles químicos todavía son altos en un pequeño número de otras zanjas, y el agua puede parecer más oscura en estas áreas, dijo Brooks Stanfield, coordinador federal en el lugar de la acción de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

En esta fotografía proporcionada, los socorristas en la escena del incidente de Nippon Dynawave Packaging Co., el 28 de mayo de 2026, en Longview, Washington. Cortesía del Departamento de Ecología del Estado de Washington

La gente debería evitar esas zanjas y no debería tratar de recuperar peces muertos que podrían haber muerto por el derrame químico, dijo Courtney Sherad, coordinadora en el lugar del desastre del Departamento de Ecología de Washington.

Hasta el momento, los equipos de respuesta medioambiental han recuperado 23 peces de las zanjas y conocen otros peces muertos que no pueden recuperar debido a las pendientes empinadas y resbaladizas. El público no debe intentar tocar ni recolectar peces u otros animales muertos que encuentren afectados por el derrame químico y, en cambio, deben informar lo que ven a los funcionarios de vida silvestre, dijo Sherad.

“No hemos observado ningún pez muerto en el río Columbia”, dijo. “Ahora mismo es un momento en el que el salmón chinook viaja río arriba y hemos trabajado para mitigar los impactos que podrían afectar nuestra vida silvestre que depende del Columbia”.

Aunque el licor blanco es extremadamente cáustico (se utiliza para convertir la madera en pulpa), se vuelve inofensivo al mezclarse con ácidos naturales del medio ambiente. Diluirlo limpiando diques y zanjas minimizará el daño ambiental a largo plazo que podría causar, dijeron las autoridades.

Ese esfuerzo se ha visto favorecido con agua desviada del cercano río Cowlitz, y ahora las cuadrillas están comenzando a bombear agua del lago Sacagawea, un lago artificial que se extiende a lo largo de un querido parque de la ciudad de Longview.

La gente puede esperar ver caer los niveles de agua en el lago la próxima semana a medida que la ciudad continúa extrayendo agua para los esfuerzos de descarga, dijo Collins.

Se han iniciado algunos esfuerzos de limpieza en el sitio de Nippon Dynawave para ayudar a los trabajadores de recuperación a acceder a más áreas. Una vez que se recupere a los últimos trabajadores desaparecidos, la limpieza del sitio se acelerará, dijo Stanfield de la EPA.

La investigación seguirá al esfuerzo de recuperación.

Los funcionarios también se están preparando para la siguiente etapa de una investigación sobre lo que salió mal, que se intensificará una vez que se hayan retirado los restos de cualquiera de los fallecidos.

Cuando los investigadores puedan acceder a la escena completa, entrarán en un sitio industrial atravesado por líneas eléctricas y equipos pesados ​​y destrozado por los daños causados ​​el martes.

Varias paredes volaron por la liberación de químicos y el equipo resultó gravemente dañado, dijo el viernes Brian Wood, director de servicios de apoyo de Nippon. Las vistas más cercanas de los daños cerca del tanque provienen de imágenes de drones, y no está claro cuánto tiempo pasará antes de que los funcionarios obtengan un acceso más directo.

“Estamos en los primeros días”, dijo Wood.