Principales selecciones de AUSL listas para posible enfrentamiento en la Serie Mundial Universitaria de Mujeres

El fin de las temporadas de béisbol y softbol universitario está aquí. Con ello, algunos jugadores estarán disputando sus últimos juegos antes de pasar a otras cosas, incluyendo – para unos pocos seleccionados – seguir sus carreras como profesionales en el béisbol o softbol.

Dos de esos jugadores son Karlyn Pickens de Tennessee y NiJaree Canady de Texas Tech. Podrían enfrentarse antes de convertirse en profesionales en menos de dos semanas en la Liga de Softbol Athletes Unlimited cuando Texas Tech se enfrente a Tennessee en la Ronda de Eliminación Doble de la Serie Mundial Universitaria Femenina en Devon Park en Oklahoma City el sábado a las 3 p.m. por ABC.

Pickens -quien fue la primera selección del Draft de la AUSL este mes- podría ser la abridora en el juego después de tener una carrera colegial fantástica. Es dos veces Jugadora del Año de la SEC (2024, 2025) y posee el récord del lanzamiento más rápido en el softbol colegial, al lanzar a 79.4 mph contra Nebraska en el Juego 2 del Super Regional de Knoxville de la NCAA en 2025.

Esta temporada, Pickens hizo 32 apariciones (15 como abridora) y tiene un récord de 15-7 con una efectividad de 1.60 y 180 ponches en 135 1/3 innings. Pickens y las Lady Volunteers tienen un récord de 46-10 en la temporada y 16-8 en la SEC.

Canady, quien fue la segunda selección en el Draft de la AUSL para los Texas Bolts, ha sido dominante en el montículo para los Red Raiders, que tienen un récord general de 58-7 y un récord de 21-3 en la Big 12. Canady tiene un récord de 26-6 en 40 apariciones (28 como abridora). En 165 innings, ha otorgado 48 bases por bolas en comparación con 229 ponches.

Canady es múltiple veces primera selección All-American, fue la Jugadora del Año universitaria de Softbol de USA Softball en 2024, Lanzadora del Año nacional de D1Softball en 2025, y es dos veces ganadora del Premio Honda Sport Award en Softbol (2024, 2025).

El ganador de este juego avanzará para jugar el lunes a las 12 p.m. ET por ESPN, pero con el formato de eliminación doble, el perdedor tendrá que jugar el domingo a las 7 p.m. por ESPN. Puedes ver más sobre el cuadro aquí.