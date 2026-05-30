Cómo Mississippi State se unió con un portador de brócoli…

Jake Trotter 29 de mayo de 2026, 07:30 AM ET

OKLAHOMA CITY — Después de no lograr hacer equipo de béisbol en la secundaria, Jim Stewart Allen pasaba las tardes corriendo vueltas alrededor de la pista, usualmente aún en sus jeans. Un amigo le sugirió unirse a los equipos de atletismo y campo traviesa. Y así lo hizo.

“Yo era terrible”, dijo. “Pero realmente lo disfrutaba”.

Allen rara vez llegaba primero a la meta. Pero nunca abandonó una carrera o dejó de correr en los entrenamientos. Cada temporada, era votado como “más inspiracional”.

“Eso me llenó de orgullo”, dijo. “Puede que sea lento… Pero lo hago porque me encanta”.

Allen, de 37 años, siempre ha amado los deportes. Y ha encontrado una forma de pertenecer a ellos, como un súper fanático agitando brócoli como pompones mientras baila sin parar en las gradas.

Así es como Allen acabó en la Serie Mundial de Softbol Femenino de este año apoyando a las Bulldogs de Mississippi State, el equipo que lo ha acogido a él y a su vegetal favorito.

“Soy un fanático de la amabilidad y la buena energía en los deportes”, dijo Allen. “Sigo la energía”.

Hace dos años, Allen encontró esa energía en el softbol.

Hace dos semanas en Oregón, la encontró en las Bulldogs, y desde entonces los ha seguido en su sorpresiva carrera hasta llegar a Oklahoma City.

ALLEN CRECIÓ en Tacoma, Washington, el mayor de tres. El padre de Allen, Mike, lo llevaba a eventos deportivos siempre que podía: baloncesto de la NAIA, béisbol de ligas menores y, una vez al año, un partido de fútbol de Washington State.

Allen ama los deportes, pero su pasión es conectarse con las personas.

Ha trabajado como maestro sustituto de necesidades especiales y ahora enseña en Renton Academy, una escuela especializada para estudiantes con desafíos de comportamiento o emocionales. Actualmente está cursando su maestría para convertirse en maestro de necesidades especiales a tiempo completo. También pasó una década haciendo comedia en vivo en Seattle.

“Cuando tenía 17 años, me pidió que lo llevara al Comedy Underground para hacer un micrófono abierto allí”, recordó Mike Allen. “Tuvimos que sentarnos en una sección que estaba un poco separada de donde servían alcohol”.

Como licenciado en historia, Allen basaba sus rutinas de comedia en cualquier cosa, desde la Revolución Americana hasta la Peste Negra.

La comedia en vivo y la enseñanza sustituta nunca le dieron mucho dinero a Allen. Pero siempre encontró la forma de salir adelante. En un momento, pasó dos años viviendo en un campamento de la YMCA mientras trabajaba como consejero.

“Siempre se ha mantenido y se ha apoyado a sí mismo, pero vive muy humildemente”, dijo Mike Allen. “No gasta mucho dinero excepto en gasolina para ir a todos los juegos a los que va”.

Allen acude a casi cualquier evento deportivo, desde juegos de béisbol de los San Diego Padres hasta hockey universitario femenino. Allen y su padre también siguen yendo a unos seis juegos juntos al año.

El mes pasado, fueron a un juego de softbol de la División II. Allen prefiere llegar antes de que abran las puertas, así que su padre se asegura de traer algo para leer. Cuando Allen comienza a bailar, su padre se mueve unos metros para darle espacio.

“Me gusta estar ahí”, dijo Mike Allen. “Es una buena forma de poder estar con él”.

Cada diciembre, Allen y su padre conducen siete horas hasta el Famous Idaho Potato Bowl en Boise. Hace siete años, los dos se detuvieron en una tienda en el camino para que Allen pudiera comprar una bebida energética.

“Vi una exhibición de patatas Russet”, recordó. “Y pensé que sería muy divertido llevarlas al estadio y bailar con ellas”.

Al año siguiente, Allen llevó patatas al tazón de nuevo, y esta vez apareció en ESPN – comiendo una patata cruda.

Allen disfrutó la reacción. Después, decidió llevar su vegetal favorito a cada evento deportivo.

“Quería seguir bailando y decidí usar brócoli”, dijo. “Parecen pompones naturales. Es muy notable. Y es verde, y muchos equipos del Pacífico Noroeste tienen colores verdes”.

En 2024, Allen fue a su primer juego de softbol. Tenía la intención de ir a un juego de rugby en su alma mater, la Universidad Western Washington. Cuando el partido de rugby se retrasó, terminó en un partido de softbol de Western Washington en su lugar.

“Recuerdo haber escuchado al tercera base animando a su lanzador: ‘Tú puedes. Esto es para ti'”, recordó Allen. “Pensé, ‘Oh, me gusta esto’. Había una energía tonta, una energía llena de diversión. Los cánticos, la positividad. De todo lo que había hecho con el baile de brócoli, el softbol se conectó más con lo que hago”.

Allen compró boletos de temporada de softbol de la Universidad de Washington. Tenía planeado ir a su regional esta temporada.

Pero cuando los Huskies fueron enviados a Arkansas en su lugar, Allen decidió ir al Regional de Eugene para animar a los Ducks.

Ahí, se conectó con otro equipo.