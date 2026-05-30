El ex mariscal de campo de la NFL ‘odiaba’ la selección de los Steelers de ‘Checkdown Charlie’ Drew Allar

Los Pittsburgh Steelers ampliaron su espacio de quarterbacks esta temporada baja, gastando una selección de tercera ronda en Drew Allar de Penn State. Si bien Allar tiene mucho potencial, claramente todavía tiene mucho que aprender. Según los informes, los Steelers están desinstalando todo lo que aprendió en la universidad. Esa no es una gran señal para el nivel actual de Allar, pero tal vez eventualmente pueda convertirse en un jugador decente. El ex mariscal de campo de la NFL Danny Kanell duda que eso suceda, y comparte lo mucho que le disgustó la selección de Allar por parte de los Steelers.

“Lo odié porque pensé que era un alcance”, dijo Kanell recientemente en CBS Sports HQ. “Drew Allar es alguien que tiene habilidades tan tentadoras… Pero nunca lo viste desarrollarse y dar el siguiente paso como jugador… Para mí, no fue nada mecánico, no fue nada con el sistema”.

â€”HabÃa mÃ¡s que ver con Drew Allar. Era muy conservador y se convirtió en una especie de Checkdown Charlie… Este es alguien que tiene que dar un paso enorme, enorme hacia adelante en el campo para poder ser el mariscal de campo franquicia de los Pittsburgh Steelers”.

Podría decirse que Allar tiene la mayor fuerza en el brazo de cualquier mariscal de campo en su clase de draft. Tiene un talento especial y es por eso que la gente esperaba que eventualmente se convirtiera en uno de los mejores mariscales de campo del fútbol universitario.

Sin embargo, Allar nunca se desarrolló realmente y sus defectos solo se hicieron más pronunciados. Tiene poco juego de pies, lo que a menudo le provoca fallos en el campo. Además, su toma de decisiones no fue buena, especialmente en los grandes momentos y, como dice Kanell, Allar no solía utilizar su gran brazo en todas sus capacidades.

Allar tiene mucho trabajo por hacer y Kanell no es el único que piensa que esa elección fue un alcance. Sin embargo, si los Steelers hubieran elegido un mariscal de campo este año, podrían haberlo hecho peor que Allar.

Los Steelers probablemente no iban a encontrar a su mariscal de campo franquicia a mitad del draft de este año. En general, era una clase de mariscales de campo débil. Sin embargo, Allar tiene el techo alto. Mike McCarthy es promocionado como un gurú de los mariscales de campo, y eso se pondrá a prueba con Allar.

Además, el novato se sentará detrás de Aaron Rodgers, uno de los mejores mariscales de campo de la historia. Si alguien puede enseñarle a utilizar plenamente su inmenso talento, ese es Rodgers.

Si bien Allar tiene muchos problemas, no son irresolubles. ¿Existe una alta probabilidad de que cambie completamente las cosas y alcance su máximo potencial? No, pero es importante tener paciencia con los mariscales de campo jóvenes. Veremos dónde está Allar el año que viene y si sigue lidiando con los mismos problemas.