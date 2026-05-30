Ecología con un ritmo anarquista

Aunque se está formando un consenso sobre la necesidad de un enfoque ecológico, la ecología ha sido políticamente neutralizada y, en muchos casos, apropiada por visiones estatales y comerciales. Como resultado, hay una necesidad urgente de reexaminar las tradiciones críticas que han teorizado la relación entre la naturaleza y la sociedad, no como una cuestión de gestión o experiencia, sino como una cuestión fundamentalmente política.

Entre estas tradiciones, la contribución única del anarquismo a menudo se pasa por alto. Sin embargo, fue uno de los primeros enfoques en pensar en la emancipación humana y la preservación del medio ambiente como dos dimensiones inextricables del mismo proyecto societal. Este vínculo se remonta a las primeras formulaciones del pensamiento anarquista en el siglo XIX.

Por lo tanto, el anarquismo nos permite pensar en la ecología de una manera diferente: no como una política conservacionista impuesta desde arriba, sino como una práctica fundacional de cohabitación, en la que se plantean cuestiones de poder, formas de habitar el mundo y la legitimidad de la autoridad.

El anarquismo valoraba un estilo de vida frugal, la autonomía tecnológica y la autosuficiencia desvinculada de la obsesión cuantitativa por el crecimiento. La relación entre el anarquismo temprano y la ciencia también fue diferente al instrumentalismo tecnocrático que prevalecía en ciertas formas de marxismo: en lugar de basarse en un único cuerpo de conocimientos fundamentales, favorecían una epistemología vernácula, que incluía conocimientos prácticos y comprensión sensorial, rechazando el monopolio cognitivo de la ciencia académica.

El siglo XXI tiene otros campos de pruebas a gran escala para el ideal ecoanarquista, aunque debemos tener cuidado de entender las sutilezas de situaciones específicas. Uno de los más notables es lo que se ha intentado en el Kurdistán sirio. En 2012, la población kurda comenzó a establecer un sistema confederal democrático explícitamente inspirado en las ideas de Murray Bookchin.

Anarquismo y ecología no se pueden resolver en una síntesis estable, sino que el lugar donde se encuentran es un locus esencial de tensión, en el que las preguntas fundamentales del pensamiento político se desarrollan en formas siempre cambiantes. La gran ventaja teórica del anarquismo se encuentra en sus estrechos vínculos con la ecología, precisamente porque impide que estas preguntas se respondan basadas en las categorizaciones estándar de la política moderna.