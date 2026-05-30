Ocho pasajeros quedaron colgados en lo alto de una montaña rusa de 100 pies durante más de tres horas en un parque de diversiones de Texas

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Ocho pasajeros quedaron colgando cerca de la cima de una imponente montaña rusa durante más de tres horas antes de que los bomberos los rescataran uno por uno en un parque de diversiones de Texas, dijeron las autoridades.

El Departamento de Policía de Galveston dijo que las autoridades acudieron alrededor de las 5:35 pm del jueves al Pleasure Pier en Galveston, donde la montaña rusa Iron Shark no funcionó correctamente.

Las autoridades dijeron que ocho personas estaban a bordo de la atracción cuando se atascó.

El Departamento de Bomberos de Galveston utilizó un camión con escalera para retirar a los pasajeros varados uno por uno utilizando arneses de seguridad, un proceso que tomó aproximadamente tres horas y media en completarse.

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El mal funcionamiento fue captado en vivo por estaciones de televisión locales, mostrando a los pasajeros varados cerca de la cima de la colina vertical de 100 pies de la atracción.

El Distrito Escolar Independiente de Houston confirmó que algunos de los pasajeros eran estudiantes que participaban en una excursión organizada por Energized for STEM Academy Middle School y Energized for STEM Academy High School, dos escuelas charter del distrito de HISD, informó FOX 26 Houston.

“Estamos agradecidos de que todos los estudiantes, el personal y los acompañantes estén a salvo. La administración de la escuela está en contacto directo con las familias de todos los estudiantes que estuvieron en el viaje. Estamos agradecidos por los esfuerzos de rescate de los socorristas y del personal del parque”, dijo el distrito en un comunicado.

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Las autoridades no han dicho qué causó el mal funcionamiento del viaje.

“La atracción experimentó un mal funcionamiento en su ascenso inicial”, dijo el director de operaciones de Pleasure Pier, Terry Turney, en un comunicado. “Sin embargo, tal como fue diseñado, se detuvo inmediatamente para mantener a todos a salvo”.

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“Nuestra atención se centró inmediatamente en la seguridad de nuestros huéspedes”, continuó Turney. “Por lo tanto, contactamos al Departamento de Bomberos para ayudar, asegurándonos de que todos los invitados fueran retirados de la atracción de manera segura”.

Turney dijo que la atracción se someterá a una inspección exhaustiva antes de regresar al servicio.