Louis Darthenay toma una ligera ventaja antes de la última ronda – Golf Planète

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Louis Darthenay se hizo con el control del Roissy Open – Grand Prix PGA France al final del día, pero la competición, liderada en particular por Dorian Fournier y Alexandre Bauduin, permaneció en contacto.

Bien podría haber una sexta victoria francesa en diez torneos en elTour de los Alpes este sábado a las Golf internacional de Roissy. De hecho, el liderato lo ocupa el Tricolore. Luis Darthenay. Comenzando en el penúltimo grupo, el golfista de 27 años obtuvo un muy sólido 65 (-7) a pesar de un bogey.

La clasificación completa

El que aprovecha el campo nacional para disputar este torneo, sin embargo, no se ha hecho el hueco. el italiano Alessandro Nodariautor también de un 65 (-7) este viernes, está a sólo un cuerpo de distancia.

Otros Blues están en carrera. Dorian Fournier ocupa la tercera plaza, a dos golpes del líder en compañía del italiano Andrea Romano. El líder de la orden de mérito devolvió un increíble 62 (-10), firmando el récord no oficial del curso.

Alexandre Bauduinlíder tras la primera ronda, sufrió un poco más durante la segunda ronda, pero luchó bien para anotar un 71 (-1). Biarrot está a tres unidades del líder. Su socio del club y Equipo de golf C&S, Nicolás Calvettambién sigue en la carrera de los cuatro golpes, al igual que Robin Roussel y Alejandro Fuchs.

La tabla de clasificación

©Tour de los Alpes