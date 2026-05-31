Lululemon resuelve batalla de poder con el fundador Chip Wilson, acepta a dos candidatos para la junta directiva

Las personas caminan frente a una tienda de Lululemon el 03 de abril de 2025 en Miami Beach, Florida.Â

Lululemon está poniendo fin a su disputa con el fundador Chip Wilson.Â

La empresa de ropa deportiva llegó a un acuerdo con Wilson el miércoles que puso fin a una complicada batalla por procuración que el fundador inició a finales del año pasado como su mayor accionista individual.Â

Bajo los términos del acuerdo, Lululemon acordó designar dos de los nominados de Wilson â€“Â el antiguo co-CEO de On, Marc Maurer, yÂ la ex directora de marketing de ESPN, Laura Gentile â€“ y un director adicional con “experiencia en productos y marcas de ropa” para octubre.Â

A cambio, Wilson aceptó no hablar mal de la empresa durante aproximadamente un año y medio, entre otras disposiciones.

Las acciones de Lululemon subieron más del 3% en las operaciones de la tarde.

Anteriormente, Wilson pidió a la empresa que reembolsara los gastos asociados con su batalla por procuración, pero finalmente acordó en cambio una donación que Lululemon hará a Kitsilano Beach en Vancouver, Columbia Británica, donde se fundó Lululemon, para apoyar deportes, arte y paisajismo.Â

“Estamos contentos de haber llegado a este acuerdo con Chip Wilson, que permite a lululemon concentrarse en seguir fortaleciendo su desempeño,” dijo Marti Morfitt, presidenta ejecutiva de Lululemon, en un comunicado de prensa.Â

“Esperamos dar la bienvenida a Laura y Marc, quienes aportarán una perspectiva adicional a nuestro grupo existente de directores cualificados. Lululemon ahora tiene un camino claro para nuestra próxima CEO, Heidi O’Neill, y nuestro equipo directivo, mientras continuamos avanzando en nuestras estrategias para fomentar una sólida salud de marca, reacelerar el crecimiento y ofrecer un mayor valor para nuestros accionistas.”

Wilson dijo que los nombramientos, junto con los cambios estratégicos ya realizados, “reflejan un progreso significativo hacia la restauración de la visión centrada en el producto de la empresa y desbloqueando un tremendo valor para los accionistas.”