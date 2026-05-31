Lululemon resuelve batalla de poder con el fundador Chip Wilson, acepta a dos candidatos para la junta directiva

Las personas caminan frente a una tienda de Lululemon el 03 de abril de 2025 en Miami Beach, Florida.Â
Joe Raedle | Getty Images
Lululemon está poniendo fin a su disputa con el fundador Chip Wilson.Â
La empresa de ropa deportiva llegó a un acuerdo con Wilson el miércoles que puso fin a una complicada batalla por procuración que el fundador inició a finales del año pasado como su mayor accionista individual.Â
Bajo los términos del acuerdo, Lululemon acordó designar dos de los nominados de Wilson â€“Â el antiguo co-CEO de On, Marc Maurer, yÂ la ex directora de marketing de ESPN, Laura Gentile â€“ y un director adicional con “experiencia en productos y marcas de ropa” para octubre.Â
A cambio, Wilson aceptó no hablar mal de la empresa durante aproximadamente un año y medio, entre otras disposiciones.
Las acciones de Lululemon subieron más del 3% en las operaciones de la tarde.
Anteriormente, Wilson pidió a la empresa que reembolsara los gastos asociados con su batalla por procuración, pero finalmente acordó en cambio una donación que Lululemon hará a Kitsilano Beach en Vancouver, Columbia Británica, donde se fundó Lululemon, para apoyar deportes, arte y paisajismo.Â
“Estamos contentos de haber llegado a este acuerdo con Chip Wilson, que permite a lululemon concentrarse en seguir fortaleciendo su desempeño,” dijo Marti Morfitt, presidenta ejecutiva de Lululemon, en un comunicado de prensa.Â
“Esperamos dar la bienvenida a Laura y Marc, quienes aportarán una perspectiva adicional a nuestro grupo existente de directores cualificados. Lululemon ahora tiene un camino claro para nuestra próxima CEO, Heidi O’Neill, y nuestro equipo directivo, mientras continuamos avanzando en nuestras estrategias para fomentar una sólida salud de marca, reacelerar el crecimiento y ofrecer un mayor valor para nuestros accionistas.”
Wilson dijo que los nombramientos, junto con los cambios estratégicos ya realizados, “reflejan un progreso significativo hacia la restauración de la visión centrada en el producto de la empresa y desbloqueando un tremendo valor para los accionistas.”
El fundador, quien ha estado en disputas públicas con la empresa desde finales del año pasado, estaba cerca de llegar a un acuerdo con Lululemon hace dos semanas, pero las conversaciones de arreglo colapsaron cuando aumentó sus demandas.Â
Lululemon luego hizo pública la batalla por procuración, emitiendo una carta contundente a los accionistas donde dijo que Wilson tenía “puntos de vista desfasados” e “inquietantes conflictos de intereses” que desviarían su plan de reestructuración.
“Wilson, quien dejó de ser miembro de la junta directiva hace más de una década por motivos bien documentados, ha estado atacando a la empresa y a la junta por muchos años, dañando la marca y perjudicando a los accionistas. Ahora ha presentado tres nominados opositores en un intento de recuperar una mayor influencia sobre la empresa que ha codiciado desde que se marchó,” decía la carta.Â
En ese momento, la empresa dijo que su junta “cree firmemente que reemplazar a cualquiera de los directores de lululemon por los nominados menos calificados del Sr. Wilson respaldaría sus puntos de vista equivocados, privaría a la empresa de habilidades y conocimientos críticos, y correría el riesgo de descarrilar nuestro progreso en un momento especialmente crucial para nuestro negocio y organización.”Â
Poco después de que Lululemon emitiera su carta a los accionistas, Wilson publicó su propio comunicado de prensa diciendo que estaba bajo la impresión de que él y el minorista estaban de acuerdo y no hay “ninguna razón” por la cual no puedan “alcanzar una resolución rápida a esta batalla.”
Poco más de una semana después, anunciaron un acuerdo.
Wilson ha sido crítico de Lululemon desde que renunció como presidente en 2013, pero intensificó sus ataques en los últimos meses a medida que el desempeño del minorista se tambaleaba y su precio de las acciones caía.Â
Después de varios años de rápido crecimiento, el negocio de Lululemon en las Américas, su mercado más grande, se ha desacelerado mientras navega por los costos arancelarios, un consumidor estadounidense inestable y un surtido de productos que no ha logrado conquistar a los compradores de la misma manera que solía hacerlo.Â
También enfrentó una fuerte competencia de nuevas empresas como Vuori y Alo Yoga a medida que el mercado global de ropa deportiva empezaba a enfriarse.
Cuando presentó sus resultados del cuarto trimestre fiscal en marzo, Lululemon emitió una débil guía para el año fiscal 2026 y advirtió que los aranceles más elevados y su batalla por procuración con Wilson pesarían en su resultado final. A partir del cierre del martes, las acciones de la empresa han caído casi un 39% en lo que va del año.Â