Qué debe hacer Hungría para recibir los fondos de la UE congelados bajo el mandato de Orban

El nuevo gobierno de Hungría y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo que encamina al país a desbloquear 16.400 millones de euros (19.000 millones de dólares) en fondos de la UE congelados por preocupaciones sobre la corrupción y el estado de derecho durante el gobierno de Viktor Orban.

Ahora, el gobierno, encabezado por el primer ministro Peter Magyar, tiene hasta el 31 de agosto para cumplir las promesas que hizo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su reunión del viernes.

Estos incluyen compromisos con reformas estructurales y medidas anticorrupción, así como medidas para reforzar la libertad académica en Hungría. A

¿Cuándo recibirá Hungría los fondos de la UE?

El acuerdo del viernes no garantiza que Hungría reciba el dinero. “No hemos acordado el desembolso”, dijo un alto funcionario de la UE a los periodistas en una sesión informativa el viernes. “Hemos acordado las condiciones que deben cumplirse”.

Las más importantes son las 27 condiciones vinculantes de la UE, o “súper hitos”. Si Hungría fracasa en cualquiera de estos, no recibirá financiación, dijeron funcionarios de la UE.

Incluso con la supermayoría parlamentaria de dos tercios que ganó el partido Tisza de Magyar a principios de mayo, cumplir con los criterios será un desafío, dijo a DW Julia Pocze, experta jurídica del Centro de Estudios de Política Europea con sede en Bruselas, y eso podría hacer que el gobierno sea vulnerable a ataques políticos.

“Hablaron mucho sobre querer legislar de una manera que permita un debate adecuado, o incluso una consulta con el público”, dijo Pocze. “Realmente no habrá tiempo para eso”.

Intensas negociaciones de alto nivel

El acuerdo fue precedido por largas conversaciones entre el gobierno de Hungría y la Comisión Europea, que incluso llevaron a una reprogramación del anuncio, que inicialmente se esperaba para el jueves.

“La razón por la que nos tomó más tiempo fue para estar absolutamente seguros de que tenemos una lista de reformas e inversiones que se pueden cumplir antes del 31 de agosto”, dijo a los periodistas otro funcionario de la UE.

Como resultado de las conversaciones, se eliminaron de la lista de requisitos los cambios en los sistemas fiscal y de pensiones de Hungría, ya que no se consideraban factibles en las actuales circunstancias económicas y el corto plazo. A

Cuestiones como la posición de Hungría sobre la apertura de negociaciones sobre el acceso de Ucrania a la Unión Europea (que el gobierno de Orban había bloqueado) no formaban parte de estas negociaciones, dijeron funcionarios de la UE.

Del total de 16.400 millones de euros, 12.900 millones corresponden a subvenciones no reembolsables y alrededor de 3.500 millones a préstamos. Después del 31 de agosto, 10 mil millones de euros de los fondos de recuperación de la pandemia de la Unión Europea desaparecerán para siempre.

Peter Magyar y su gobierno tienen mucho trabajo por delante Imagen: Omar La Habana/REUTERS

¿Qué tiene que hacer Hungría?

El gobierno de Magyar ha manifestado su voluntad de cumplir los criterios, yendo incluso más allá de los requisitos necesarios en algunos casos; por ejemplo, al anunciar que se uniría a la Fiscalía Europea (EPPO), un organismo que tiene como objetivo proteger los fondos de la UE de la corrupción.

Entre los puntos acordados entre Hungría y la Unión Europea se encuentra una reforma de las estructuras actuales que rigen las universidades del país, lo que liberaría alrededor de 2.200 millones de euros para el mundo académico. El banco nacional de inversión de Hungría también será reformado y, por tanto, podría beneficiarse de una inyección de efectivo de 2.000 millones de euros.

Además de las reformas prometidas, Hungría y la Unión Europea acordaron una lista de proyectos que se beneficiarían de los fondos de la UE. Esto incluye invertir alrededor de 1.500 millones de euros en la red energética, aproximadamente 1.800 millones de euros en inversiones ferroviarias y 500 millones de euros en una “gigafábrica” ​​de IA, entre otros proyectos, dijeron a los periodistas los altos funcionarios de la UE.

Deshaciendo el legado de Orban

El partido Tisza ganó las elecciones parlamentarias de abril con una plataforma que incluía desbloquear los miles de millones de fondos de la UE congelados durante los 16 años de Orban en el poder. A

Orban, que no ha asumido su mandato parlamentario, rápidamente pasó a la ofensiva política tras los anuncios del viernes. En una publicación en las redes sociales, preguntó: “¿Qué intereses húngaros tienen [Peter Magyar] ¿Agotado a Bruselas? No existe tal cosa como un almuerzo gratis.”

Pero el gobierno de Orban dejó atrás una economía en dificultades, con poco crecimiento durante los últimos tres años de su reinado. Los 16.400 millones de euros (equivalentes a alrededor del 14% del PIB del país) significarían un alivio presupuestario significativo. A

La situación fiscal en Hungría es “extremadamente mala”, según funcionarios de la UE, que esperan un exceso presupuestario de alrededor del 7% este año. A

Por lo tanto, el desbloqueo de los fondos de la UE es una buena noticia, afirma a DW Zsolt Darvas, economista del grupo de expertos Bruegel, con sede en Bruselas. “Esto indica a los inversores que la seguridad jurídica se está fortaleciendo, lo que podría estimular el apetito inversor, independientemente de la llegada de fondos de la UE”, dijo Darvas. A

Magyar venció a Orban. ¿Puede el nuevo primer ministro húngaro deshacer su sistema? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Qué sigue?

El hecho de que la Comisión Europea haya aceptado desbloquear potencialmente tanto dinero con tanta rapidez es visto por muchos como una importante señal de buena voluntad por parte de Bruselas. A

“La Comisión se está reuniendo con Hungría a mitad de camino y está tratando de hacer todo lo posible para devolverla a la corriente principal europea”, dijo Pocze. “Si el gobierno magiar cumple sus promesas, entonces esta confianza está bien depositada, pero están asumiendo un riesgo”.

Hungría entregará la lista formalmente revisada de reformas y proyectos planificados a principios de junio. Este plan será luego aprobado por la Comisión Europea y el Consejo Europeo en julio, dijeron funcionarios de la UE. Â Â

Mientras tanto, se espera que el gobierno de Hungría inicie las medidas legislativas necesarias para cumplir con los criterios para el desembolso de los fondos antes del 31 de agosto.

Editado por: Milán Gagnon