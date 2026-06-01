Predicción: Estados Unidos vs Senegal

Predicción: Empate al final del partido

Mejores Probabilidades: 9/4

Casa de Apuestas: Dachbet

Estados Unidos y Senegal se enfrentarán en un partido amistoso internacional este fin de semana. El equipo de Mauricio Pochettino y el equipo de Pape Thiaw se enfrentarán en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte y está programado para comenzar a las 8:30 pm hora del Reino Unido el domingo.

Estados Unidos

Estados Unidos está ocupado preparándose para la final de la Copa del Mundo de 2026 este verano. Están entre los países anfitriones y tienen esperanzas de llegar lejos en la competencia. Después de enfrentarse a Senegal el domingo, los estadounidenses jugarán contra Alemania el próximo fin de semana antes de que comience su campaña en la Copa del Mundo.

Antes del partido contra Senegal, el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, nombró al defensa central del Charlotte FC, Tim Ream, como capitán para la Copa del Mundo.

Pochettino dijo: â€œEstoy muy agradecido de que esté con nosotros porque es un gran capitán no solo en el campo, quizás es más importante fuera del campo.

â€œTiene la experiencia, tiene la capacidad de ser el líder que queremos y ser un líder positivo.â€

Ream entusiasmado dijo: â€œEsto es más que un sueño hecho realidad.

â€œHe hecho todo lo posible para ser parte de este grupo, para ayudar a este grupo y realmente estoy agradecido de estar aquí y tener este honor.

â€œAl mismo tiempo, no cambiaré lo que hago o quién soy y cómo ayudo al grupo… es el mayor honor para mí con este grupo para la Copa del Mundo, y no lo daré por sentado.â€

Noticias del Equipo:

Estados Unidos probablemente jugará con una formación 4-3-3 contra Senegal. Freese estará en la portería y tendrá a Freeman, Richards, Trusty y Robinson frente a él en defensa. McKennie, Berhalter y Adams serán los tres centrocampistas. Weah, Pulisic y Tillman serán los tres delanteros.

Senegal

Senegal lo hizo extremadamente bien en la Copa de África y está decidido a impresionar en la final de la Copa del Mundo de 2026. La Copa de África finalmente terminó en desgracia ya que controversias en el campo vieron a Marruecos coronarse campeón, pero el equipo jugó bien.

Antes del partido amistoso internacional contra Estados Unidos, el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, dijo: â€œVamos a enfrentarnos a un muy buen equipo de Estados Unidos.

â€œSon una fuerte nación futbolística, con muchos jugadores compitiendo en Europa y dirigidos por un entrenador de renombre y muy bueno.

â€œEs una prueba emocionante para nosotros, y una oportunidad para aprender y medirnos antes del torneo.â€

Noticias del Equipo:

Senegal probablemente jugará con una formación 4-3-3 contra Estados Unidos. Mendy estará en la portería de Senegal, con Diatta, M Sarr, Niakhate y Jakobs frente a él en defensa. Diarra, Camara y P Sarr serán los tres centrocampistas. I Sarr, Jackson y Mane serán los tres delanteros.

Factores Clave a Considerar

Estados Unidos ha ganado 3 de sus últimos 6 partidos amistosos internacionales.

Estados Unidos ha perdido 2 de sus últimos 6 partidos amistosos internacionales.

Senegal ha ganado sus últimos 3 partidos amistosos internacionales.

Senegal ha perdido 3 de sus últimos 6 partidos amistosos internacionales.

Senegal ha ganado 5 y perdido 1 de sus últimos 6 partidos en todas las competiciones.

Conclusión

Tanto Estados Unidos como Senegal son equipos buenos, y el partido entre los dos será competitivo. Es muy probable que termine en empate.

Predicción: Empate al final del partido

Mejores Probabilidades: 9/4

Casa de Apuestas: Dachbet