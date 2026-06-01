Brasil investiga posibles casos de ébola en medio de lucha por contener el brote

El principal médico de la Organización Mundial de la Salud ha viajado a la zona caliente del ébola para ayudar a controlar la crisis en curso, mientras los casos sospechosos de la cepa especialmente mortal de la enfermedad superan los 1.100.

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Mientras tanto, las autoridades de Brasil estaban investigando dos casos sospechosos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien viajó a la capital de la provincia oriental de Ituri en la República Democrática del Congo y la zona cero del brote actual este fin de semana, dijo que quienes contraen el virus podrían sobrevivir a la cepa de la enfermedad.

“Incluso sin vacunas o terapias específicas, las personas pueden sobrevivir a la enfermedad del Ébola causada por el virus Bundibugyo si reciben atención médica oportuna y buscan tratamiento tan pronto como aparecen los síntomas”, dijo en una publicación el lunes X después de visitar un centro de tratamiento del Ébola recién inaugurado en Bunia el domingo.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visita a los trabajadores de la salud en el Centro Médico Evangélico de Bunia. Moisés Sawasawa / AP

El domingo, la OMS anunció que cuatro enfermeras que estaban siendo tratadas por ébola fueron dadas de alta de un hospital en Bunia después de recuperarse de la enfermedad. Un trabajador de laboratorio también se había recuperado a principios de esta semana, dijo la agencia, lo que eleva a cinco el número total de personas que se han recuperado del virus en la República Democrática del Congo.

En un artículo de opinión publicado el domingo en el Financial Times, el Dr. Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que hasta el 30 de mayo se estaban investigando más de 1.100 casos sospechosos en la República Democrática del Congo y la vecina Uganda, y que los dos países habían notificado 263 casos confirmados y 43 muertes confirmadas.

La OMS informó el mismo número de muertes confirmadas el domingo, pero dijo que había 291 casos confirmados entre la República Democrática del Congo y Uganda. Esas cifras ascendían a 128 casos confirmados y 18 muertes hace una semana, según el rastreador de la OMS.

“Debemos avanzar a la velocidad de la epidemia”, escribió Kaseya en el artículo de opinión, y agregó que “el riesgo de propagación regional ya está sucediendo”.

Un trabajador sanitario recoge comidas el viernes para pacientes de ébola en el centro de tratamiento de Rwampara, Congo. Moisés Sawasawa / AP

Los funcionarios de salud y los trabajadores médicos enfrentan “desafíos persistentes” para contener el brote, según una declaración conjunta emitida por el gobierno de la República Democrática del Congo y la OMS, incluida la detección temprana y el aislamiento de casos, el rastreo de contactos y los entierros seguros y dignos de las víctimas.

El mes pasado, la OMS declaró el brote causado por la rara versión Bundibugyo del virus en la República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aunque no cumple con los criterios de una emergencia pandémica.

El brote, el tercero más grande desde que se descubrió el ébola hace medio siglo, está superando la respuesta global, mientras los médicos en el terreno se están poniendo al día y el miedo y la ira por la creciente crisis de salud entre las comunidades locales se han tornado en ocasiones violentos.

“Nunca antes un brote de Ébola había registrado tantos casos tan pronto después de su declaración”, dijo Médicos Sin Fronteras (MSF) en un comunicado el sábado. “Como todo el mundo en las zonas afectadas, los equipos de MSF están siendo testigos de una respuesta que aún no ha alcanzado la rápida propagación de la epidemia”, afirma el comunicado, que pide más personal médico y pruebas sobre el terreno.

Un hombre con equipo de protección crea conciencia el viernes sobre el Ébola en un mercado en Goma, Congo. Jospin Mwisha/AFP vía Getty Images

Mientras tanto, las autoridades sanitarias a miles de kilómetros de distancia están investigando si la cepa mortal había llegado a sus costas.

En Brasil, un hombre con un caso sospechoso de Ébola en Sao Paulo dio positivo por meningitis. Otro caso sospechoso surgió en Río de Janeiro, donde el paciente dio positivo por malaria, dijeron el domingo las autoridades sanitarias locales. En ninguno de los casos el diagnóstico descarta la posibilidad de ébola, dijeron.

En Italia, se activaron protocolos para un caso sospechoso de ébola en Cagliari, la capital de Cerdeña, para un hombre que había regresado del Congo el sábado con algunos síntomas, pero el Ministerio de Salud dijo el lunes que había dado negativo.