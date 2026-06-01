Una vacuna contra el cáncer hecha solo para usted. El ARNm ha vuelto y lucha contra el melanoma

alternar título Linda Winkler

Connie Franciosi, de 80 años, notó una mancha sospechosa en su piel y le diagnosticaron melanoma en 2020. “Se consideró un diagnóstico tardío”, dice.

El cáncer de piel puede ser difícil de tratar si no se detecta y trata a tiempo, y puede propagarse a otras partes del cuerpo. Cada año se diagnostican aproximadamente 112.000 melanomas en los EE. UU. y alrededor de 8.500 muertes.

Después de que Franciosi se sometiera a una cirugía para extirpar el melanoma, le dijeron que tenía un alto riesgo de recurrencia y le ofrecieron un lugar en un ensayo clínico que prueba una nueva vacuna de ARN mensajero (ARNm) combinada con Keytruda, un fármaco de inmunoterapia.

En ese momento, la tecnología de ARNm estaba en las noticias debido a la vacuna Moderna COVID-19 desarrollada recientemente. Este ensayo de melanoma, que incluyó a 157 pacientes en Australia y EE. UU., todos ellos sometidos a una cirugía para extirpar sus tumores, se creó para probar si la misma tecnología de ARNm podría usarse para crear una vacuna personalizada contra el cáncer, explica la Dra. Janice Mehnert. Mehnert es especialista en melanoma e investigador de NYU Langone Health y autor principal de un nuevo artículo publicado el lunes que analiza los resultados de cinco años.

“Ésta es una prueba increíblemente interesante porque el enfoque es único”, afirma Mehnert. “Es una estrategia de inmunoterapia personalizada”, adaptada al tumor de cada paciente.

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Los resultados son sorprendentes. Después de cinco años de seguimiento, el 68,8% de los pacientes que recibieron la terapia combinada permanecieron libres de cáncer, dice, en comparación con el 49,1% de los pacientes que recibieron Keytruda solo, lo que equivale a una reducción del riesgo del 49%. “Eso es bastante emocionante”, dice Mehnert.

Además, el 92% de los pacientes que recibieron la terapia combinada estaban vivos a los cinco años, en comparación con el 71% de los que solo usaron Keytruda. “Creo que esta es una fuerte evidencia de que esta terapia, cuando se usa en combinación con inmunoterapia, puede reducir de manera demostrable el riesgo de morir a causa de esta enfermedad”, afirma.

Los resultados del estudio se presentan hoy en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y se publican en la revista Revista de Oncología Clínica.

Mehnert dice que es difícil predecir cuándo reaparecerá el melanoma.

“A veces la recurrencia se trata fácilmente con cirugía o radiación, pero a veces ocurre en los pulmones, el hígado o el cerebro”, y luego puede ser difícil de tratar, dice. Por eso tiene sentido un enfoque preventivo. “Estamos tratando de aprovechar el poder del sistema inmunológico en las primeras etapas del curso de la enfermedad de un paciente para optimizar sus resultados”, dice.

La Dra. Sarah Arron, dermatóloga y cirujana especializada en cáncer de piel en el área de la Bahía de San Francisco que no participó en la investigación, dice que los resultados son significativos y demuestran el potencial de las vacunas de ARNm.

“Creo que este es un avance histórico en la forma en que tratamos estos melanomas muy avanzados y de alto riesgo”, afirma.

Arron señala que si bien los estadounidenses se familiarizaron con la tecnología de ARNm a través de la vacuna COVID-19, esta aplicación es fundamentalmente diferente.

“La vacuna COVID era el mismo fragmento de ARN que se le dio a todo el mundo. Mientras que en este caso, el antígeno en sí no es un virus, sino [each] “Al hacer coincidir este tratamiento de ARN con el melanoma del paciente, realmente podemos impulsar la inmunoterapia dirigiéndola hacia el tumor del paciente”, dice. Dado que el melanoma de cada persona puede ser diferente, cada vacuna se adapta a sus necesidades.

Cómo funciona la combinación

Las células del sistema inmunológico, conocidas como células T, están diseñadas para encontrar y destruir amenazas como el cáncer, pero el cáncer puede ser astuto y colocar el equivalente a un escudo de “no me ataques” que las oculta. Para simplificar, Keytruda actúa levantando ese escudo para que las células T puedan ver el cáncer nuevamente. La vacuna de ARNm personalizada amplifica el efecto.

Los científicos secuencian el tumor de un paciente para identificar hasta 34 huellas moleculares únicas llamadas neoantígenos y las codifican en una vacuna personalizada. Cuando se inyecta, la vacuna entrena a las células T para que reconozcan y se dirijan a esos neoantígenos específicos, dándole al sistema inmunológico un modelo para atacar el cáncer. Entonces, el tumor de cada paciente informa la vacuna que recibirá.

En el ensayo, los efectos secundarios fueron leves, incluidos escalofríos y un dolor leve en el lugar de la inyección.

Arron dice que dadas las reservas y la politización de la vacuna COVID-19, es importante comprender cómo funciona esta tecnología. “Esta vacuna de ARNm está diseñada para estimular la respuesta tumoral”, dice. Y los resultados son “muy alentadores” para el uso del ARNm.

Los investigadores también están estudiando si las vacunas de ARNm pueden usarse para prevenir la recurrencia de otros cánceres, incluido el cáncer de pulmón.

Los siguientes pasos

“Los resultados son apasionantes”, afirma el director de desarrollo de Moderna, el Dr. David Berman. La empresa desarrolló la vacuna, llamada intismeran, y está colaborando con Merck, el fabricante de pembrolizumab, que se comercializa con el nombre comercial Keytruda.

Actualmente se está llevando a cabo un ensayo de fase 3, que incluye a casi 1.000 pacientes. Una vez que se analicen los resultados en los próximos meses, el objetivo es buscar la aprobación de la FDA, dice Berman.

Berman ha estado trabajando en melanoma durante muchos años, antes de unirse a Moderna, por lo que dice que esto parece un paso adelante trascendental.

“El grado de beneficio fue increíble”, dice Berman, señalando la reducción significativa del riesgo de recurrencia.

Para Connie Franciosi, los resultados hablan por sí solos. “Estoy libre de cáncer”. Ella dice que sus exploraciones no han mostrado recurrencia. “La vida es buena”.

Recientemente celebró su 80 cumpleaños. Sus días están llenos de las cosas que ama, incluido cuidar sus jardines, mantenerse activa en su biblioteca local, reunirse con amigos y jugar golf.

“Tengo algunos tiros buenos y otros no tan buenos, pero disfruto el juego”, dice. “Tengo una vida muy satisfactoria.”