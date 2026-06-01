El editor del NYT critica el robo descarado de las empresas de IA que utilizan el contenido de los medios de comunicación.

El editor del NYT critica el robo descarado de las empresas de...

El editor del New York Times criticó el lunes a las empresas de inteligencia artificial por “el descarado robo de propiedad intelectual”, advirtiendo que amenazan el futuro del periodismo durante un discurso en el Congreso Mundial de Medios de Comunicación en la ciudad francesa de Marsella.

Las “empresas de inteligencia artificial que secuestran la plaza pública lo hacen posible gracias al pecado original que anima sus productos de IA – un descarado robo de propiedad intelectual que ha ocurrido a una escala sin precedentes,” dijo A.G. Sulzberger, según sus declaraciones publicadas.

“Los gigantes tecnológicos extraen noticias de sitios web sin permiso ni compensación,” dijo, añadiendo que el sector de noticias “ha estado demasiado callado, demasiado pasivo y demasiado fragmentado frente a los abusos de las empresas que lideran la revolución de la IA.”

Sulzberger, cuya empresa está demandando a OpenAI, el creador de ChatGPT, y a Microsoft por el uso de trabajos con derechos de autor, presentó un alegato contra las empresas de IA ante ejecutivos de noticias reunidos para el 77º Congreso Mundial de Medios de Comunicación de WAN-IFRA, en un discurso que fue recibido con fuertes aplausos.

“Nuestra profesión ha estado demasiado callada, demasiado pasiva y demasiado fragmentada frente a los abusos de las empresas que lideran la revolución de la IA,” dijo.

Sulzberger dijo que las empresas de IA están “consolidando su desmesurado control sobre nuestros datos y nuestra atención” pero están “fallando en asumir una responsabilidad fundamental que viene con este poder – garantizar que el público tenga acceso a noticias e información confiables.”

“Temo que estemos acercándonos a un futuro con menos y menos periodistas para realizar el costoso y difícil trabajo de reportajes originales,” dijo.

El congreso, que se extiende hasta el miércoles, está organizado en colaboración con CMA Media, el brazo mediático del gigante del transporte marítimo CMA CGM.

Se lleva a cabo en medio de una profunda preocupación por el modelo económico de los medios de comunicación, bajo presión de la inteligencia artificial y enfrentando una competencia cada vez más intensa por parte de las redes sociales.