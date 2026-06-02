¿A quién pertenecen los miles de millones de las “cuentas olvidadas” de Alemania?

Mientras Alemania intenta realizar importantes recortes presupuestarios, miles de millones de euros permanecen silenciosamente en bancos y otras instituciones financieras sin ser utilizados y desapercibidos en las llamadas cuentas olvidadas.

Un informe de 2021 del Ministerio de Investigación del país estimó que había hasta 4.200 millones de euros (4.900 millones de dólares) en dichas cuentas. Otras estimaciones son mucho más altas, algunas de hasta 9.000 millones de euros. Los propios bancos no han publicado ninguna cifra.

A medida que las personas envejecen, tienen varias cuentas o mueren, a los familiares y herederos les resulta difícil identificar las cuentas.

La banca en línea, sin papeleo ni estados de cuenta impresos, lo hace más difícil porque la información está guardada en cuentas de correo electrónico o en discos duros. Los activos financieros no tradicionales como las criptomonedas o NFT son aún más difíciles de seguir. A

¿Qué es una cuenta abandonada?

Siguiendo con los activos financieros tradicionales, las cuentas abandonadas, olvidadas o inactivas son simplemente depósitos bancarios o valores, como acciones y bonos, que permanecen intactos durante un período de tiempo.

Aunque puede haber muchas cuentas olvidadas en los bancos alemanes, la buena noticia es que no hay límite de tiempo para recuperarlas. Imagen: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Picture Alliance

En Alemania no existe una definición oficial de cuentas abandonadas y pueden permanecer inactivas durante años.

Esta falta de un marco legal ha dejado el asunto en manos de los propios bancos, pero la mayoría de los bancos tienen en cuenta lo siguiente:

El titular de la cuenta ha fallecido y no se pueden encontrar herederos.

Hace años que no hay contacto con el cliente.

Se devuelve el correo postal y otros datos de contacto están desactualizados.

Esto también deja a los bancos margen de maniobra sobre cuánto invierten en la búsqueda de propietarios o herederos. Un gran obstáculo son las estrictas normas de protección de datos del país.

¿Cómo encontrar cuentas alemanas abandonadas?

En Alemania, las cuentas inactivas no pasan a ser propiedad de los bancos ni se entregan al gobierno. Los bancos deben conservar estas cuentas indefinidamente y la propiedad (ya sea del propietario original o de sus herederos) nunca expira.

El gobierno alemán sólo puede reclamar una cuenta si es declarado heredero según la ley de sucesiones del país, no según ninguna normativa sobre propiedad no reclamada.

La mayor medida necesaria es un registro central de cuentas inactivas que pueda usarse para determinar si alguien tenía cuentas en algún lugar, dice Beatrice Eisenschmidt, miembro de la junta directiva de VDEE, una asociación con sede en Berlín que representa a los buscadores profesionales de herederos.

Hoy en día, las consultas deben enviarse a diversas asociaciones bancarias, un proceso que requiere tiempo y dinero. Para los herederos, suele ser un tiro al blanco sin saber si hay algún activo en absoluto. A

“Por este motivo, muchos herederos optan por no continuar con estas investigaciones”, explica Eisenschmidt a DW.

Intentos de crear un registro nacional

Hace casi una década, Norbert Walter-Borjans, entonces ministro de Finanzas de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país, estimó que alrededor de 2.000 millones de euros (2.200 millones de dólares en aquel momento) se mantenían en cuentas inactivas en toda Alemania.

Pidió un registro nacional de activos inactivos y desde entonces se han hecho varios intentos. A

El actual gobierno federal, encabezado por el Canciller Friedrich Merz, ha presentado un proyecto de ley para crear un registro central en línea de acceso público donde los herederos puedan buscar información. Pero hasta ahora no se han aprobado nuevas regulaciones.

Aún está en el aire qué hacer realmente con el dinero. A

Si no se encuentran herederos, el dinero debería “destinarse a proyectos sociales y humanitarios apolíticos”, afirmó Beatrice Eisenschmidt. Imagen: alianza de imágenes / dpa

Una encuesta reciente encargada por la organización benéfica Aldeas Infantiles SOS encontró que al 86% de las personas les gustaría que los activos bancarios olvidados fluyeran hacia un fondo para proyectos sociales después de un período de tiempo razonable, mientras que sólo el 8% piensa que deberían ir al gobierno y el 2% piensa que los bancos deberían quedárselos para ellos mismos.

Cuentas abandonadas: Siempre recuperables en algunos países

En el Reino Unido, las cuentas inactivas se transfieren a un fondo de recuperación, no al gobierno, normalmente después de 15 años. El fondo está destinado a apoyar proyectos sociales y medioambientales. Pero el dinero se puede recuperar indefinidamente.

Irlanda tiene un marco temporal similarpero allí el dinero se transfiere al tesoro, que también lo utiliza para proyectos sociales. Las entidades están obligadas a publicar un aviso en dos periódicos de circulación nacional antes de que se produzca una transferencia. Aún así, no hay límite de tiempo para reclamar cuentas más intereses.

En EE.UU., las cuentas abandonadas están reguladas por leyes estatales. En la mayoría de los casos, una cuenta se considera inactiva después de 3 a 5 años de inactividad. Después de eso, el banco debe intentar ponerse en contacto con el propietario.

Si no se encuentra a nadie, el estado (generalmente el estado de la última dirección conocida del propietario) toma la custodia de la cuenta. Luego se lleva a cabo en una oficina de propiedad no reclamada, algunas de las cuales publican avisos públicos. En la mayoría de los casos, los propietarios pueden reclamar la propiedad de forma indefinida.

¿Puede la Reserva Federal de Estados Unidos seguir siendo independiente? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Cuentas abandonadas: algunos países se quedan con el efectivo

En Francia, los bancos deben intentar ponerse en contacto con los propietarios, pero después de 10 años de inactividad, las cuentas y las pólizas de seguro de vida se trasladan a una institución financiera pública, la CDC..

El gobierno proporciona una base de datos con capacidad de búsqueda, pero no busca activamente titulares de cuentas. Los fondos pasan a ser propiedad del Estado francés 20 años después y ya no pueden ser reclamados.

Suiza, conocida por sus normas bancarias especiales, ha tomado un camino similar, aunque más largo.

En la nación alpina, se espera que los bancos preserven los activos y sigan gestionando cuentas inactivas en beneficio de los clientes. Para ayudar a los propietarios, el país cuenta con una base de datos centralizada para dichas cuentas..

Después de 60 años sin contacto, se publica la información de las cuentas y los herederos tienen un año para reclamarlas. Después de eso, los reclamos caducan y la cuenta se liquida y se transfiere al gobierno, incluido el contenido de las cajas de seguridad.

Mantener los registros financieros actualizados y compartirlos con la familia puede ser complicado, pero podría significar la diferencia entre una herencia bien administrada y dinero guardado en una cuenta olvidada. A

A

Editado por: Andreas Becker