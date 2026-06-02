Lo que hay que saber sobre los ataques militares de Estados Unidos a presuntos barcos narcotraficantes

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CIUDAD DE MÉXICO – Los ataques militares de Estados Unidos a presuntos barcos que transportaban drogas que transitaban por América Latina han matado a más de 200 personas desde septiembre, cuando la administración Trump inició una operación que ha justificado como necesaria para detener el flujo de drogas.

Mientras continúan los ataques, la administración ha ofrecido poca evidencia para respaldar sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas” contra quienes el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de miles de sobredosis fatales generalmente se trafica a Estados Unidos por tierra desde México. Se sabe que las lanchas rápidas en el Mar Caribe y el Pacífico oriental transportan cocaína, no fentanilo.

Esto es lo que debe saber sobre los ataques mortales.

¿Por qué los militares empezaron a volar lanchas rápidas?

Trump ha afirmado que la estrategia estadounidense de interceptar los barcos en el mar durante décadas no ha funcionado. Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos estableció un récord en 2024, el último año del mandato del expresidente estadounidense Joe Biden, en incautaciones de cocaína, transportando 225 toneladas métricas de la droga.

Los ataques comenzaron en septiembre frente a la costa caribeña de Venezuela y se expandieron al Pacífico oriental en octubre. El mes más mortífero desde el inicio de la operación fue octubre, con 45 personas asesinadas. La mayoría de los ataques de este año se han producido en el Pacífico.

Trump y otros altos funcionarios también han sostenido que esos barcos están siendo operados por narcoterroristas y miembros de cárteles.

Associated Press visitó una región de Venezuela de donde partieron algunos de los barcos sospechosos e identificó a cuatro hombres que murieron en los ataques. En varias entrevistas, residentes de la región y familiares dijeron que los muertos eran en su mayoría trabajadores o pescadores que ganaban 500 dólares por viaje.

En particular, los ataques comenzaron en medio de la mayor acumulación de fuerzas militares estadounidenses en América Latina en generaciones, en una campaña de presión que culminó con la captura en enero del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Más de 60 barcos han sido impactados durante los meses de operación.

¿Son efectivas las huelgas?

Trump ha afirmado que los ataques han hecho estallar barcos que transportaban fentanilo y que cada barco destruido ha salvado 25.000 vidas estadounidenses. Según expertos y exfuncionarios antinarcóticos estadounidenses, las declaraciones de Trump son exageradas o falsas.

Durante la última década, los funcionarios estadounidenses han hecho sonar la alarma sobre el aumento de muertes por sobredosis, particularmente por opioides y opioides sintéticos. Las muertes por sobredosis de opioides aumentaron durante el período 2021-2023 a aproximadamente 80.000 al año, pero se redujeron a aproximadamente 55.000 en 2024. Los expertos han atribuido esa disminución en parte a los esfuerzos durante el último año de la administración Biden para aumentar la disponibilidad de medicamentos que salvan vidas y previenen las muertes por sobredosis. Los datos federales muestran que la cifra cayó aún más, alcanzando una cifra estimada de 44.000 el año pasado.

Mientras tanto, las muertes por sobredosis de cocaína, que se produce principalmente en Colombia y Perú, son menos frecuentes que las del fentanilo. Alrededor de 22.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de cocaína en 2024, frente a más de 29.000 el año anterior, según datos federales. Se estima que el número de muertes por sobredosis de cocaína se redujo a 19.000 en 2025.

La droga que llega a Estados Unidos desde Sudamérica es la cocaína. El fentanilo, por otro lado, normalmente llega a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con productos químicos importados de China e India.

¿Son legales las huelgas?

La operación ha generado intensas críticas, particularmente tras la revelación de que los militares mataron a los supervivientes del primer ataque a un barco con un ataque posterior. Funcionarios de la administración y muchos legisladores republicanos dijeron que era legal y necesario, mientras que los legisladores demócratas y expertos legales dijeron que los asesinatos fueron asesinatos, si no un crimen de guerra.

Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales del organismo de control de derechos humanos Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo en un comunicado la semana pasada que “las ejecuciones extrajudiciales se están normalizando” a medida que el número de muertos sigue creciendo.

“Estos asesinatos no sólo son ilegales, sino también inmorales”, afirmó. “Las personas de buena conciencia no pueden permitir que esto continúe, y sin embargo, hasta ahora el Congreso no ha logrado detener, ni siquiera ralentizar, esta campaña letal e ilegal”.

En enero, las familias de dos ciudadanos de Trinidad muertos en un ataque a un barco en octubre demandaron al gobierno federal, calificando el ataque como un crimen de guerra y parte de una “campaña militar estadounidense sin precedentes y manifiestamente ilegal”. La denuncia se hace eco de muchas de las preocupaciones frecuentemente expresadas sobre los ataques a barcos, señalando, por ejemplo, que se han llevado a cabo sin autorización del Congreso y en un momento en el que no existe ningún conflicto militar entre Estados Unidos y los cárteles de la droga que, según las leyes de la guerra, podría justificar los ataques letales.

“Estos asesinatos premeditados e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible. Por lo tanto, fueron simplemente asesinatos, ordenados por individuos en los niveles más altos del gobierno y obedecidos por oficiales militares en la cadena de mando”, afirma la demanda.