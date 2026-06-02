Diez intercambios más importantes para jugadores defensivos en la historia reciente de la NFL: los Jets son un comerciante frecuente

Los Angeles Rams reforzaron su caso como principal favorito del Super Bowl en 2026, enviando una selección de primera ronda, una selección de segunda ronda, una selección de tercera ronda y una selección de primera ronda de 2024, Jared Verse, a los Cleveland Browns a cambio del cazamariscales superestrella Myles Garrett.

La transacción del lunes es el último intercambio exitoso centrado en un jugador defensivo de élite. Echemos un vistazo a 10 de los intercambios más importantes, en términos de compensación en el momento del intercambio, en la NFL para jugadores defensivos desde 2000.

Nota: Las operaciones se enumeran en orden cronológico.

Jared Allen, 2008

Términos comerciales: Los Kansas City Chiefs enviaron a Allen y una selección de sexta ronda a los Minnesota Vikings a cambio de una selección de primera ronda, dos selecciones de tercera ronda y una selección de sexta ronda.

Los Chiefs encontraron a Allen en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 2004 y tuvo un éxito temprano en Kansas City. Después de que Allen lideró la NFL con 15 1/2 capturas en su cuarta temporada y obtuvo los honores All-Pro del primer equipo, los Chiefs le colocaron la etiqueta de franquicia y no quisieron darle una extensión lucrativa.

El retorno del intercambio fue sólido para los Chiefs, quienes convirtieron una de las selecciones que recibieron en el tackle ofensivo Branden Albert y otra en el eléctrico corredor Jamaal Charles. Los Vikings recibieron un impulso instantáneo de Allen, poniendo fin a una sequía de tres años sin llegar a los playoffs en su primer año en Minnesota y alcanzando el juego de Campeonato de la NFC en el segundo.

Darrelle Revis, 2013

Términos comerciales: Los New York Jets enviaron a Revis a los Tampa Bay Buccaneers por una selección de primera y cuarta ronda.

Siéntete cómodo viendo a los Jets en esta lista, ya que esta es la primera de cuatro apariciones. Nueva York llevaba solo dos años de su actual sequía de postemporada de 15 años cuando Revis nuevamente estaba descontento con la situación de su contrato, que se había convertido en una especie de tradición en la Gran Manzana en 2013.

Revis se había establecido como un verdadero esquinero de cierre y era uno de los mejores en esa posición. Sin embargo, su temporada 2012 terminó sin ceremonias con una rotura del ligamento anterior cruzado. Los Jets lo cambiaron a los Bucs la siguiente temporada baja, quienes le entregaron al cuatro veces All-Pro del primer equipo una extensión que lo convirtió en el back defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. La apuesta fue un desastre para Tampa Bay, que se vio obligado a liberar a Revis menos de un año después, ya que el esquinero no encajaba bien en el esquema y el equipo no pudo encontrar un socio comercial.

Los Chicago Bears adquirieron a Khalil Mack de los entonces Oakland Raiders en 2018 mediante un intercambio. (Jeff Bottari/Getty Images)

Khalil Mack, 2018

Términos comerciales: Los Oakland Raiders enviaron a Mack, una selección de segunda y séptima ronda a los Chicago Bears por dos selecciones de primera ronda, una de tercera ronda y una de sexta ronda.

Jon Gruden estaba listo para cambiar las cosas en su segundo período como entrenador en jefe de los Raiders. Nada demostró eso más que canjear a Mack, quien tenía 27 años y estaba en su mejor momento. Sin embargo, Mack estaba buscando una extensión de contrato considerable luego de su acuerdo de novato, y esa negociación llevó a una larga espera.

Después de que los Raiders cambiaron a Mack a los Bears, Chicago lo convirtió en el jugador defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Mack fue sólido para los Bears pero nunca tuvo más de 12.5 capturas en una temporada, y Chicago nunca ganó un partido de playoffs durante su mandato. Finalmente fue traspasado a Los Angeles Chargers por una selección del Día 2.

Jalen Ramsey, 2019

Términos comerciales: Los Jacksonville Jaguars enviaron a Ramsey a Los Angeles Rams a cambio de dos selecciones de primera ronda y una de cuarta ronda.

Ramsey se había mostrado públicamente descontento en 2019, por lo que conseguir un par de selecciones de primera ronda para el esquinero estrella fue un negocio sólido para los Jaguars. Las selecciones de primera ronda terminaron siendo K’lavon Chaisson y Travis Etienne, ninguno de los cuales todavía está en la plantilla de los Jaguars. Aún así, Etienne demostró ser un jugador sólido que ayudó a cambiar las cosas para la franquicia antes de partir en la agencia libre.

Sin embargo, este intercambio fue un jonrón para los Rams, que ya estaban en su era de “elecciones F”. Los Ángeles ganó el Super Bowl con Ramsey como ancla de la parte trasera de su defensa. Cuando se trata de lo que el dúo formado por el gerente general Les Snead y el entrenador Sean McVay espera lograr con el intercambio de Garrett, este movimiento de 2019 sirve como modelo.

Jamal Adams venía de temporadas All-Pro consecutivas cuando los Seattle Seahawks lo adquirieron en un canje en 2020. (Steph Chambers/Getty Images)

Jamal Adams, 2020

Términos comerciales: Los New York Jets enviaron a Adams y una selección de cuarta ronda a los Seattle Seahawks a cambio de dos selecciones de primera ronda, una selección de tercera ronda y el safety Bradley McDougald.

Adams tuvo un par de temporadas de Pro Bowl en 2018 y 2019, y debía recibir una extensión de contrato luego de su acuerdo de novato. Los Jets y Adams no pudieron llegar a un acuerdo sobre los términos, por lo que Nueva York se deshizo del safety estrella en su mejor momento.

Los primeros resultados fueron buenos para los Seahawks, ya que Adams tuvo una gran primera temporada en Seattle. Sin embargo, la producción disminuyó en el segundo año y la disponibilidad se convirtió en un problema en los últimos dos años en que Adams era un Seahawk. Finalmente fue liberado por la franquicia en 2024.

Sin embargo, la selección de cuarta ronda que los Jets agregaron a Adams fue el safety Coby Bryant, quien, incluida la postemporada, fue titular en 18 juegos para los Seahawks y los ayudó a ganar un Super Bowl. Las selecciones de primera ronda de Nueva York se convirtieron en el liniero ofensivo Alijah Vera-Tucker y el receptor abierto Garrett Wilson.

Miqueas Parsons, 2025

Términos comerciales: Los Dallas Cowboys enviaron a Parsons a los Green Bay Packers a cambio de dos selecciones de primera ronda y el tackle defensivo Kenny Clark.

Parsons fue canjeado desde Dallas después de una saga que abarcó toda la temporada baja de 2025. Había mantenido una resistencia durante todo el campo de entrenamiento en busca de un nuevo contrato, lo que culminó en un incidente en el que yacía en una mesa de entrenamiento durante un partido de pretemporada.

A Parsons todavía le quedaba un año en su contrato de novato con los Cowboys y se había establecido como uno de los mejores cazamariscales de la NFL, acumulando al menos 12 capturas en cada una de sus primeras cuatro temporadas en la liga. Sin Parsons, la defensa de Dallas fue una de las peores de la NFL en 2025. Pero los Cowboys sí utilizaron algunos de los activos del intercambio para mejorar la unidad en el futuro. Parsons, quien firmó una gran extensión en Green Bay luego del intercambio, tuvo un impacto inmediato, pero una rotura del ligamento anterior cruzado al final de la temporada puso fin a su primer año con los Packers.

Los Colts adquirieron a Sauce Gardner después de un buen comienzo de la temporada 2025 de la NFL. (Kirby Lee / Imagen Imágenes)

Salsa Gardner, 2025

Términos comerciales: Los New York Jets enviaron a Gardner a los Indianapolis Colts a cambio de dos selecciones de primera ronda y al receptor abierto Adonai Mitchell.

Los Colts se aprovecharon temprano del resurgimiento del mariscal de campo Daniel Jones, cuyo comienzo estelar de la temporada regular de 2025 tuvo a Indianápolis en lo alto de la clasificación. Eso llevó a que la franquicia hiciera todo lo posible y cambiara dos selecciones de primera ronda para fortalecer la posición de esquinero, que había sido una debilidad.

Los resultados fueron desastrosos ya que Gardner tuvo que lidiar con lesiones poco después de unirse a los Colts y Jones pronto quedó fuera de la temporada por un desgarro en el tendón de Aquiles. Gardner tiene sólo 25 años y está en su mejor momento, por lo que hay mucho tiempo para que las cosas cambien. Dada la cantidad de ayuda que necesitan los Jets en toda la plantilla y el talento que se espera en el Draft de 2027, Nueva York obtuvo un valor sólido para un esquinero que probablemente habría envejecido cuando el equipo fuera contendiente.

Quinnen Williams, 2025

Términos comerciales: Los New York Jets enviaron a Williams a los Cowboys a cambio de una selección de primera ronda, una selección de segunda ronda y el tackle defensivo Mazi Smith.

El frente defensivo de los Cowboys quedó diezmado tras el intercambio de Parsons. En lugar de intentar reemplazar a Parsons en el borde, Dallas optó por reforzar aún más el interior de su línea defensiva al potencialmente usando una de las selecciones de primera ronda que recibió en el intercambio de Parsons para conseguir a Williams (los Jets recibirían la selección de primera ronda más alta en 2027 entre los Cowboys y los Packers).

Aunque Williams se había establecido como una fuerza en el medio, los Jets estaban en modo de desmantelamiento total en la fecha límite de cambios de 2025 y lo utilizaron para atraer más capital de draft.

Dexter Lawrence, 2026

Términos comerciales: Los New York Giants enviaron a Lawrence a los Cincinnati Bengals a cambio de una selección de primera ronda.

En un intercambio directo de jugador por selección, los Giants enviaron a su mejor jugador defensivo para conseguir la selección número 10 en el Draft de la NFL de 2026, que usaron en Francis Mauigoa después de seleccionar al apoyador Arvell Reese con su propia selección cinco puestos antes.

Lawrence era un jugador productivo para los Giants, pero un nuevo régimen y un movimiento juvenil general para el equipo hicieron que las cosas pudieran haberse puesto complicadas cuando Lawrence buscaría otra extensión el próximo año. Los Bengals tenían una de las peores defensas de la NFL en 2025 y necesitaban ayuda en toda la unidad. Lawrence era un mejor jugador, aunque exponencialmente más caro, que cualquiera que los Bengals hubieran podido conseguir en la posición con la selección número 10.

Myles Garrett, 2026

Términos comerciales: Los Cleveland Browns enviaron a Garrett a los Rams a cambio de una selección de primera ronda, una selección de segunda ronda, una selección de tercera ronda y el ala defensiva Jared Verse.

Los Rams vienen de una temporada que terminó con una derrota por cuatro puntos ante los eventuales campeones del Super Bowl, Seattle Seahawks, en el partido de campeonato de la NFC. Están de lleno en una ventana de ganar ahora con el mariscal de campo Matthew Stafford, de 38 años, quien es el MVP reinante de la liga.

Garrett, de 30 años, viene de un año en el que ganó el premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL después de establecer un nuevo récord de capturas en una sola temporada. Aparte de una temporada 2019 empañada por una suspensión indefinida de seis juegos para finalizar la temporada, Garrett ha ganado honores All-Pro del primer o segundo equipo todos los años desde 2018. Fue nombrado jugador defensivo del año en dos de las últimas tres temporadas.

Garrett cumplirá 31 años en diciembre. El cronograma de su mejor momento probablemente no se alinearía con el momento en que los Browns podrían estar en una ventana competitiva, pero la afluencia de jóvenes, a través de Verse y las selecciones del draft, podría ayudar a Cleveland a cambiar las cosas.

*Maxx Crosby, 2026

Términos comerciales: Los Raiders de Las Vegas envían al ala defensiva Maxx Crosby a los Ravens de Baltimore a cambio de dos selecciones de primera ronda.

Ah sí, el oficio que nunca existió. La temporada baja de 2026 podría haber sido recordada como el año en el que dos cazamariscales All-Pro fueron intercambiados de equipos sufridos a contendientes. En cambio, el intercambio de Crosby fue rechazado unos días después de que se acordara, justo antes del inicio de la agencia libre. Crosby, quien ingresó a la liga dos años después de Garrett y fue a la escuela secundaria a 30 minutos del ahora cazamariscales de los Rams, sigue siendo un Raider.