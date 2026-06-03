Un hombre toma rehenes en un banco de California mientras una amenaza de bomba provoca evacuaciones

Un hombre fue atrincherado con un número desconocido de rehenes el martes en un banco de California donde la policía había recibido informes de una amenaza de bomba.

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“Varios miembros de la comunidad” estaban dentro del Chase Bank en la ciudad de Bakersfield, dijo la portavoz de la policía Sally Selby en un comunicado, añadiendo que los negociadores de crisis estaban trabajando para llevar la situación a una resolución pacífica.

Al menos una persona que había sido detenida fue liberada, dijo la policía a los periodistas en el lugar.

No se han reportado heridos, dijo Selby, y agregó que miembros del Equipo de Negociación de Crisis del Departamento de Policía de Bakersfield se estaban comunicando con el hombre atrincherado.

En una actualización poco antes de las 5 pm hora local, el sargento de policía. Eric Celedon dijo que el equipo había conseguido la liberación de un rehén.

“Con la cooperación de nuestro Equipo de Negociación de Crisis y la asistencia del equipo de negociaciones del FBI, pudimos negociar la entrega segura de uno de los rehenes”, dijo Celedón a los periodistas en el lugar. Dijo que los rehenes restantes estaban “en buen estado de salud”.

Una vista aérea muestra la escena de un enfrentamiento después de que un hombre se atrincherara dentro de un banco el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. Jacob, papá se fue En vivo / AP

Los oficiales acudieron al banco en la cuadra 1500 de la calle 17 después de informes de una amenaza de bomba alrededor de la 1 pm, dijo el departamento.

Después de que llegó la policía y estableció un perímetro, algunos de los que estaban en el banco pudieron escapar, dijo Selby.

El área alrededor del banco fue evacuada y las carreteras fueron cerradas hasta nuevo aviso. Celedón, hablando en un video de Instagram, instó a la gente a mantenerse alejada.

“Hay una escena muy activa”, dijo Celedon. “Si estás en la zona, por favor vete”.

La oficina de campo de San Francisco de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que se estaban enviando recursos a Bakersfield.

Un portavoz de JPMorganChase en California dijo en un comunicado que el enfoque de la compañía es “la seguridad de todos los involucrados” y que estaba trabajando con las autoridades.

Bakersfield, una ciudad de 422.000 habitantes, está a unas 113 millas al norte de Los Ángeles y en el extremo sur del Valle de San Joaquín de California, un centro agrícola.