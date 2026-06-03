La familia dice que la pareja británica encarcelada en Irán ha perdido la apelación contra las condenas.

La familia dice que la pareja británica encarcelada en Irán ha perdido...

Una pareja británica encarcelada por cargos de espionaje en Irán ha perdido una apelación contra sus condenas, según informó su familia.

Craig y Lindsay Foreman, ambos de 53 años, fueron condenados a 10 años de prisión en febrero después de ser declarados culpables de espionaje, algo que ellos niegan.

La familia de la pareja, de East Sussex, afirmó que no se les permitió asistir a la audiencia de apelación.

Fueron encarcelados después de su arresto en enero de 2025 mientras viajaban por Irán durante un viaje en motocicleta alrededor del mundo.

El hijo de Lindsay Foreman, Joe Bennett, dijo que “la situación necesita cambiar” al explicar que la pareja “no comprende el proceso”.

Él dijo: “Mi madre, Lindsay, y mi padrastro, Craig, no pudieron asistir a su propia audiencia de apelación.

“No sabemos si recibieron una representación adecuada de lo que se argumentó en su nombre.

“Sabemos que les pidieron que firmaran documentos … documentos que no podían leer, y se negaron, pero no sabemos los detalles de cuándo o qué eran.

“Su caso ahora ha pasado a la Corte Suprema, pero no entendemos el proceso, la línea de tiempo o qué, si es que algo, se presentará en su nombre.”

Los miembros de la familia de la pareja dijeron que Craig Foreman lleva 25 días en huelga de hambre y su esposa 16 días en la prisión de Evin en Teherán, añadiendo que toda comunicación entre ellos ha sido cortada por las autoridades iraníes.

Bennett dijo que se reunió con funcionarios de la Oficina de Relaciones Exteriores, de la Mancomunidad y del Desarrollo (FCDO) el lunes pero se fue sin “claridad sobre qué presión se está ejerciendo sobre Teherán”.

En un comunicado, la FCDO dijo: “Estamos decepcionados por la decisión de la apelación y continuaremos trabajando para asegurar que Craig y Lindsay regresen de manera segura al Reino Unido.

“Desde su arresto el año pasado, el embajador británico en Teherán, diplomáticos y funcionarios en Londres han estado trabajando para brindar asistencia consular.

“Esto incluye al embajador visitándolos en prisión y facilitando llamadas con su familia en el Reino Unido.

“El ministro Falconer se reunió con la familia por última vez el 18 de mayo y el secretario de Relaciones Exteriores el 17 de marzo.

“Ambos les explicaron personalmente lo injustificada y terrible que consideramos que es la encarcelación de Lindsay y Craig, y las medidas que el gobierno del Reino Unido está tomando para intentar asegurar su liberación.”

La FCDO advierte a todos los ciudadanos británicos e iraníes-británicos que no viajen a Irán debido a un “riesgo significativo de arresto, interrogatorio o detención”.